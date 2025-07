Il 12 luglio a Giovinazzo c'è l'XI Edizione del Concorso di Poesie e racconti brevi in dialetto

Ritorna l'appuntamento con la poesia e i racconti brevi in lingua squisitamente dialettale per rivivere la storia e le tradizioni della nostra terra.L'con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Giovinazzo e della Città Metropolitana di Bari, ha organizzato la serata di declamazione e premiazione dellaprevista per sabato 12 luglio presso il campo "Don Michele Fiore" della Parrocchia Sant'Agostino alle ore 20.00. L'evento è inserito nel programma comunaleL'ingresso è libero con posti a sedere gratuiti.«Tema di quest'anno - spiegano dall'associazione di corso Principe Amedeo -abbiamo chiesto agli autori di evidenziare le caratteristiche/peculiarità positive e negative che contraddistinguono la gente del proprio Paese attraverso una storia, un aneddoto, un ricordo o qualunque altra forma di narrazione».Una serata da trascorrere in piena serenità per apprezzare l'arte della poesia e del racconto, la capacità di creare un mondo fantastico, diverso da quello reale e pure legato ad esso, attraverso il quale il poeta esprime sentimenti ed idee, parla di se stesso e degli altri in modo sempre estremamente intimo e personale.La serata sarà allietata dalla musica dal vivo del gruppo musicalee dall'intervento del maestro pasticcere, nonché socio Touring di antica data, Nicola Giotti.