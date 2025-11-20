Touring Juvenatium, eletto il nuovo direttivo

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa sulla elezione del nuovo direttivo dell'associazione culturale Touring Juvenatium.«Si è conclusa con un plebiscito di consensi l'assemblea elettiva delltenutasi lo scorso sabato 15 del mese corrente presso la sede dell'associazione.Visti i considerevoli risultati di gestione raggiunti e la notevole efficacia degli eventi, inclusi quelli inediti, realizzati nel precedente mandato, i Soci hanno ritenuto opportuno riaffidare l'incarico di Presidente a Vito Fumai.​La riconferma è un chiaro segnale di apprezzamento per la direzione intrapresa dall'Associazione.L'azione del gruppo dirigente uscente è stata definita "prorompente" per la capacità di rinnovare l'offerta culturale e turistica, garantendo al contempo una gestione solida e trasparente.​Insieme al Presidente Vito Fumai, è stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo, composto da nove membri che affiancheranno il vertice associativo. Durante la medesima seduta assembleare, sono stati inoltre definiti gli organismi interni essenziali per la governance: il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.​Nella serata di martedì 18 novembre si è tenuta la riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo durante la quale si sono assegnate le cariche esecutive che andranno a costituire la Giunta di Presidenza e a completare il nuovo assetto di comando per il prossimo triennio. Nominati Vice Presidente Iride Cristina, Segretario De Mola Valeria Anna, Vice Segretario Bavaro Florinda e Tesoriere Altieri Giacomina; completano il Direttivo i consiglieri Brancato Andrea, Schino Rita, Lasorsa Angelo, Casaburi Vincenzo e Iessi Maria Antonia.Di seguito la dichiarazione del riconfermato Presidente Vito Fumai"​L'emozione che provo dopo la rinnovata fiducia da parte dei soci e la mia rielezione alla Presidenza della Touring Juvenatium è profonda e sincera. Non è solo un onore, ma una carica di responsabilità che accetto con umiltà e, soprattutto, con un entusiasmo raddoppiato.​Il voto unanime dell'assemblea dei soci è il riconoscimento del lavoro svolto finora e, al tempo stesso, un forte incoraggiamento a proseguire lungo il percorso che abbiamo tracciato insieme. In questi anni abbiamo dimostrato che la nostra associazione è molto più di un semplice gruppo di persone: siamo una comunità vibrante, unita dalla passione per la nostra terra, la sua storia, il suo patrimonio e, non ultimo, per la gioia di condividere l'impegno civico e sociale che ci definisce come OdV.​Guardando al futuro la mia visione per il prossimo mandato è chiara: consolidare la nostra presenza sul territorio diventando un punto di riferimento ancora più stabile per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico; rinnovare i nostri progetti, coinvolgendo attivamente le nuove generazioni, perché sono loro i custodi della nostra identità; rafforzare la rete di collaborazione con enti locali, altre associazioni e istituzioni, ampliando l'impatto positivo delle nostre iniziative.​Ogni successo della Touring Juvenatium OdV è il risultato della dedizione del Consiglio Direttivo, dei volontari instancabili e di ogni singolo socio. Sono loro il cuore pulsante di questa organizzazione a cui chiedo di camminare ancora una volta al mio fianco, con la stessa energia e lo stesso spirito di squadra. Ci attendono sfide stimolanti e nuove opportunità per rendere la nostra associazione ancora più influente e significativa. ​Un grazie di cuore va a tutti loro per avermi dato l'opportunità di continuare a guidare la nostra amata Touring Juvenatium. Iniziamo questo nuovo capitolo con il vento in poppa!"».