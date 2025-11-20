Touring Juvenatium - direttivo
Touring Juvenatium - direttivo
Associazioni

Touring Juvenatium, eletto il nuovo direttivo

Riconfermato alla presidenza Vito Fumai

Giovinazzo - giovedì 20 novembre 2025 Comunicato Stampa
Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa sulla elezione del nuovo direttivo dell'associazione culturale Touring Juvenatium.

«Si è conclusa con un plebiscito di consensi l'assemblea elettiva dell'Associazione Touring Juvenatium OdV, tenutasi lo scorso sabato 15 del mese corrente presso la sede dell'associazione.
Visti i considerevoli risultati di gestione raggiunti e la notevole efficacia degli eventi, inclusi quelli inediti, realizzati nel precedente mandato, i Soci hanno ritenuto opportuno riaffidare l'incarico di Presidente a Vito Fumai.
​La riconferma è un chiaro segnale di apprezzamento per la direzione intrapresa dall'Associazione.
L'azione del gruppo dirigente uscente è stata definita "prorompente" per la capacità di rinnovare l'offerta culturale e turistica, garantendo al contempo una gestione solida e trasparente.

​Insieme al Presidente Vito Fumai, è stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo, composto da nove membri che affiancheranno il vertice associativo. Durante la medesima seduta assembleare, sono stati inoltre definiti gli organismi interni essenziali per la governance: il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.
​Nella serata di martedì 18 novembre si è tenuta la riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo durante la quale si sono assegnate le cariche esecutive che andranno a costituire la Giunta di Presidenza e a completare il nuovo assetto di comando per il prossimo triennio. Nominati Vice Presidente Iride Cristina, Segretario De Mola Valeria Anna, Vice Segretario Bavaro Florinda e Tesoriere Altieri Giacomina; completano il Direttivo i consiglieri Brancato Andrea, Schino Rita, Lasorsa Angelo, Casaburi Vincenzo e Iessi Maria Antonia.

Di seguito la dichiarazione del riconfermato Presidente Vito Fumai
"​L'emozione che provo dopo la rinnovata fiducia da parte dei soci e la mia rielezione alla Presidenza della Touring Juvenatium è profonda e sincera. Non è solo un onore, ma una carica di responsabilità che accetto con umiltà e, soprattutto, con un entusiasmo raddoppiato.
​Il voto unanime dell'assemblea dei soci è il riconoscimento del lavoro svolto finora e, al tempo stesso, un forte incoraggiamento a proseguire lungo il percorso che abbiamo tracciato insieme. In questi anni abbiamo dimostrato che la nostra associazione è molto più di un semplice gruppo di persone: siamo una comunità vibrante, unita dalla passione per la nostra terra, la sua storia, il suo patrimonio e, non ultimo, per la gioia di condividere l'impegno civico e sociale che ci definisce come OdV.
​Guardando al futuro la mia visione per il prossimo mandato è chiara: consolidare la nostra presenza sul territorio diventando un punto di riferimento ancora più stabile per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico; rinnovare i nostri progetti, coinvolgendo attivamente le nuove generazioni, perché sono loro i custodi della nostra identità; rafforzare la rete di collaborazione con enti locali, altre associazioni e istituzioni, ampliando l'impatto positivo delle nostre iniziative.
​Ogni successo della Touring Juvenatium OdV è il risultato della dedizione del Consiglio Direttivo, dei volontari instancabili e di ogni singolo socio. Sono loro il cuore pulsante di questa organizzazione a cui chiedo di camminare ancora una volta al mio fianco, con la stessa energia e lo stesso spirito di squadra. Ci attendono sfide stimolanti e nuove opportunità per rendere la nostra associazione ancora più influente e significativa. ​Un grazie di cuore va a tutti loro per avermi dato l'opportunità di continuare a guidare la nostra amata Touring Juvenatium. Iniziamo questo nuovo capitolo con il vento in poppa!"».
  • Touring Juvenatium
Vergogna a Giovinazzo: rubata l'auto della famiglia di un ragazzo con disabilità
20 novembre 2025 Vergogna a Giovinazzo: rubata l'auto della famiglia di un ragazzo con disabilità
Oltre Lirica Festival, presentato il cartellone di eventi. C'è anche Giovinazzo
20 novembre 2025 Oltre Lirica Festival, presentato il cartellone di eventi. C'è anche Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Sant'Agostino si conferma campione del Gamberemo: il racconto e le FOTO Vita di città Sant'Agostino si conferma campione del Gamberemo: il racconto e le FOTO Terzo successo consecutivo per i nerazzurri, che sono i primi a conquistare dieci vittorie nell'albo d'oro
Torna a Giovinazzo "Artigianato in...mostra" Torna a Giovinazzo "Artigianato in...mostra" Appuntamento nell'Oratorio San Giovanni Paolo II dal 2 al 7 agosto
Concorso di poesie dialettali a Giovinazzo: tutti i vincitori dell'edizione 2025 Eventi e cultura Concorso di poesie dialettali a Giovinazzo: tutti i vincitori dell'edizione 2025 La rassegna è stata organizzata dalla Touring Juvenatium
Il 12 luglio a Giovinazzo c'è l'XI Edizione del Concorso di Poesie e racconti brevi in dialetto Eventi e cultura Il 12 luglio a Giovinazzo c'è l'XI Edizione del Concorso di Poesie e racconti brevi in dialetto L'appuntamento è fissato all'interno del campo "don Michele Fiore" della parrocchia Sant'Agostino
Al campo "Don Michele Fiore" c'è il Touringame Al campo "Don Michele Fiore" c'è il Touringame Il palio dei piccoli sarà spalmato su due giornate. Domani, 5 luglio, chiusura alle piscine Netium
Touring Juvenatium: tutti gli eventi del cartellone "Estate Giovinazzo 2025" Touring Juvenatium: tutti gli eventi del cartellone "Estate Giovinazzo 2025" Si parte con il Touringame il 4 luglio prossimo
La Touring Juvenatium nelle scuole: i disegni in una mostra in Sala San Felice La Touring Juvenatium nelle scuole: i disegni in una mostra in Sala San Felice Conclusi i progetti "Esperienza d'Arte" ed "Il nonno mi racconta"
XI edizione del concorso di poesie dialettali della Touring Juvenatium: ecco come partecipare XI edizione del concorso di poesie dialettali della Touring Juvenatium: ecco come partecipare Il bando scaricabile inquadrando il QR code sotto lo scritto
Prof. Francesco Schittulli, il racconto di sé stesso e della professione
19 novembre 2025 Prof. Francesco Schittulli, il racconto di sé stesso e della professione
AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato
19 novembre 2025 AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato
Oltre Lirica Music Festival a Giovinazzo, Palo e Bitonto: oggi la presentazione
19 novembre 2025 Oltre Lirica Music Festival a Giovinazzo, Palo e Bitonto: oggi la presentazione
Selezioni azienda metalmeccanica, tutte le info con Porta Futuro Giovinazzo
19 novembre 2025 Selezioni azienda metalmeccanica, tutte le info con Porta Futuro Giovinazzo
Olio, task force contro pratiche sleali
19 novembre 2025 Olio, task force contro pratiche sleali
Critiche alla Legge di Bilancio: lo SPI CGIL di Giovinazzo organizza un incontro
19 novembre 2025 Critiche alla Legge di Bilancio: lo SPI CGIL di Giovinazzo organizza un incontro
"La salute prima di tutto ", i risultati dello screening contro il Diabete a Giovinazzo
18 novembre 2025 "La salute prima di tutto", i risultati dello screening contro il Diabete a Giovinazzo
Contraffazione olio, il Sottosegretario La Pietra annuncia cabina di regia nei porti pugliesi
18 novembre 2025 Contraffazione olio, il Sottosegretario La Pietra annuncia cabina di regia nei porti pugliesi
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.