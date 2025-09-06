"Giovinazzo Estate 2025", gli appuntamenti del fine settimana

Si inaugurerà questa sera, 6 settembre, alle ore 19.00, nella Chiesa della Madonna del Carmine, nel borgo antico di Giovinazzo, la mostra malacologica dell'Associazione Naturalistica Amici dell'Ambiente della Flora e della Fauna.Dalle 18.00 alle 21.00 ancora spazio a "Tesori d'arte sacra", il progetto della Fondazione Museo Diocesano in collaborazione con l'Info Point turistico che apre nei fine settimana chiese e rettorie proprio dell'incantevole centro storico.E domenica torna un altro appuntamento tra i vicoli. Noi vi raccontiamo tutto attraverso la nostra agenda.dalle 18.00 alle 21.00"Tesori di arte sacra" - apertura straordinaria chiese e rettorie centro storicoa cura di Fondazione Museo Diocesano e Info Point Giovinazzo.Dalle 19.00 alle 22.00Chiesa Madonna del Carmine - via CattedraleMostra malacologicaa cura dell'Associazione Amici dell'Ambiente, della Flora e della Fauna.Ore 20.00Centro storicoThe curry room - Un incontro nei vicoli...tra humor zen e musiche dal mondoa cura di Ass. culturale Areté Ensemble.