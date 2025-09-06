Tesori d'arte Sacra a Giovinazzo
Tesori d'arte Sacra a Giovinazzo
Eventi e cultura

"Giovinazzo Estate 2025", gli appuntamenti del fine settimana

Torna in questo fine settimana "Tesori d'arte sacra" con l'apertura di chiese e rettorie del borgo antico

Giovinazzo - sabato 6 settembre 2025
Si inaugurerà questa sera, 6 settembre, alle ore 19.00, nella Chiesa della Madonna del Carmine, nel borgo antico di Giovinazzo, la mostra malacologica dell'Associazione Naturalistica Amici dell'Ambiente della Flora e della Fauna.
Dalle 18.00 alle 21.00 ancora spazio a "Tesori d'arte sacra", il progetto della Fondazione Museo Diocesano in collaborazione con l'Info Point turistico che apre nei fine settimana chiese e rettorie proprio dell'incantevole centro storico.
E domenica torna un altro appuntamento tra i vicoli. Noi vi raccontiamo tutto attraverso la nostra agenda.

IL PROGRAMMA
Sabato 6 e domenica 7 settembre
dalle 18.00 alle 21.00
"Tesori di arte sacra" - apertura straordinaria chiese e rettorie centro storico
a cura di Fondazione Museo Diocesano e Info Point Giovinazzo.

Sabato 6 settembre
Dalle 19.00 alle 22.00
Chiesa Madonna del Carmine - via Cattedrale
Mostra malacologica
a cura dell'Associazione Amici dell'Ambiente, della Flora e della Fauna.

Domenica 7 settembre
Ore 20.00
Centro storico
The curry room - Un incontro nei vicoli...tra humor zen e musiche dal mondo
a cura di Ass. culturale Areté Ensemble.
  • Giovinazzo Estate
Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle”
6 settembre 2025 Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle”
Bocce che passione per gli utenti della Cooperativa Anthropos
6 settembre 2025 Bocce che passione per gli utenti della Cooperativa Anthropos
Altri contenuti a tema
"Giovinazzo Estate 2025", tutti gli eventi di settembre "Giovinazzo Estate 2025", tutti gli eventi di settembre Il 3 settembre la presentazione dell'ultimo libro di Gabriella Genisi
"Giovinazzo Estate 2025", tutti gli appuntamenti dell'ultima domenica di agosto "Giovinazzo Estate 2025", tutti gli appuntamenti dell'ultima domenica di agosto La nostra piccola agenda per non perdersi nulla
"Giovinazzo Estate 2025": tutti gli appuntamenti del 3 agosto "Giovinazzo Estate 2025": tutti gli appuntamenti del 3 agosto Sport, arte, ballo, artigianato e musica nel vasto programma domenicale
Il 3 agosto c'è il Concerto all'alba a Giovinazzo Musica Il 3 agosto c'è il Concerto all'alba a Giovinazzo Il titolo "...E il mare parlò piano". Inizio previsto per le 5.00 del mattino
"Giovinazzo Estate 2025": tutto il programma di agosto Vita di città "Giovinazzo Estate 2025": tutto il programma di agosto Tantissimi eventi nel cartellone comunale. E poi c'è la Festa Patronale
Torna a Giovinazzo "Artigianato in...mostra" Associazioni Torna a Giovinazzo "Artigianato in...mostra" Appuntamento nell'Oratorio San Giovanni Paolo II dal 2 al 7 agosto
Tutte le info utili per il giro in barca a Giovinazzo con gli Amici del Gozzo Turismo Tutte le info utili per il giro in barca a Giovinazzo con gli Amici del Gozzo Un altro sabato per poter visitare la città da un'altra prospettiva
"Giovinazzo Estate", il programma dal 23 al 26 luglio "Giovinazzo Estate", il programma dal 23 al 26 luglio Una piccola agenda per non perdersi nulla
PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città»
5 settembre 2025 PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città»
Ancora rifiuti abbandonati: questa volta tocca a II Trav. Daconto
5 settembre 2025 Ancora rifiuti abbandonati: questa volta tocca a II Trav. Daconto
Palestina, Sinistra Italiana Giovinazzo invita ad un presidio silenzioso
5 settembre 2025 Palestina, Sinistra Italiana Giovinazzo invita ad un presidio silenzioso
“Una questione di soldi”, Gabriella Genisi a Giovinazzo per il suo ultimo romanzo
5 settembre 2025 “Una questione di soldi”, Gabriella Genisi a Giovinazzo per il suo ultimo romanzo
Lavori al Campo Sportivo di Giovinazzo, il VIDEO del sindaco Sollecito
4 settembre 2025 Lavori al Campo Sportivo di Giovinazzo, il VIDEO del sindaco Sollecito
Regionali, Decaro dribbla Bavaro e chiede ancora a Vendola di farsi da parte
4 settembre 2025 Regionali, Decaro dribbla Bavaro e chiede ancora a Vendola di farsi da parte
Pro Loco Giovinazzo, partito il laboratorio musicale: buona la prima
4 settembre 2025 Pro Loco Giovinazzo, partito il laboratorio musicale: buona la prima
Due giorni di festa e riflessione per Alleanza Verdi e Sinistra a Giovinazzo
3 settembre 2025 Due giorni di festa e riflessione per Alleanza Verdi e Sinistra a Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.