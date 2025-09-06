Eventi e cultura
"Giovinazzo Estate 2025", gli appuntamenti del fine settimana
Torna in questo fine settimana "Tesori d'arte sacra" con l'apertura di chiese e rettorie del borgo antico
Giovinazzo - sabato 6 settembre 2025
Si inaugurerà questa sera, 6 settembre, alle ore 19.00, nella Chiesa della Madonna del Carmine, nel borgo antico di Giovinazzo, la mostra malacologica dell'Associazione Naturalistica Amici dell'Ambiente della Flora e della Fauna.
Dalle 18.00 alle 21.00 ancora spazio a "Tesori d'arte sacra", il progetto della Fondazione Museo Diocesano in collaborazione con l'Info Point turistico che apre nei fine settimana chiese e rettorie proprio dell'incantevole centro storico.
E domenica torna un altro appuntamento tra i vicoli. Noi vi raccontiamo tutto attraverso la nostra agenda.
IL PROGRAMMA
Sabato 6 e domenica 7 settembre
dalle 18.00 alle 21.00
"Tesori di arte sacra" - apertura straordinaria chiese e rettorie centro storico
a cura di Fondazione Museo Diocesano e Info Point Giovinazzo.
Sabato 6 settembre
Dalle 19.00 alle 22.00
Chiesa Madonna del Carmine - via Cattedrale
Mostra malacologica
a cura dell'Associazione Amici dell'Ambiente, della Flora e della Fauna.
Domenica 7 settembre
Ore 20.00
Centro storico
The curry room - Un incontro nei vicoli...tra humor zen e musiche dal mondo
a cura di Ass. culturale Areté Ensemble.
Dalle 18.00 alle 21.00 ancora spazio a "Tesori d'arte sacra", il progetto della Fondazione Museo Diocesano in collaborazione con l'Info Point turistico che apre nei fine settimana chiese e rettorie proprio dell'incantevole centro storico.
E domenica torna un altro appuntamento tra i vicoli. Noi vi raccontiamo tutto attraverso la nostra agenda.
IL PROGRAMMA
Sabato 6 e domenica 7 settembre
dalle 18.00 alle 21.00
"Tesori di arte sacra" - apertura straordinaria chiese e rettorie centro storico
a cura di Fondazione Museo Diocesano e Info Point Giovinazzo.
Sabato 6 settembre
Dalle 19.00 alle 22.00
Chiesa Madonna del Carmine - via Cattedrale
Mostra malacologica
a cura dell'Associazione Amici dell'Ambiente, della Flora e della Fauna.
Domenica 7 settembre
Ore 20.00
Centro storico
The curry room - Un incontro nei vicoli...tra humor zen e musiche dal mondo
a cura di Ass. culturale Areté Ensemble.