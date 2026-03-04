Attualità
Cucito creativo ed uncinetto: un corso promosso dalla Touring Juvenatium
Il progetto avrà una durata di un paio di mesi
Giovinazzo - mercoledì 4 marzo 2026 Comunicato Stampa
In un'epoca dominata dalla velocità e dal consumo "usa e getta", l'associazione Touring Juvenatium sceglie di investire nel valore del tempo e della manualità. Viene annunciata l'apertura delle adesioni per un percorso formativo dedicato all'arte del cucito creativo e dell'uncinetto, pensato specificamente per accogliere chi desidera approcciarsi a questa disciplina partendo dalle basi fondamentali.
L'iniziativa si propone come un ponte tra passato e presente: l'obiettivo non è soltanto l'acquisizione di una tecnica sartoriale, ma la riscoperta di un sapere antico che si trasforma in espressione creativa e sostenibile.
Il progetto avrà una durata complessiva di circa due mesi, con una cadenza di uno o due incontri settimanali (a seconda se si scelga di partecipare ad un solo corso o ad entrambi); questa formula è stata studiata per consentire un apprendimento graduale e costante, permettendo ai partecipanti di familiarizzare con ago e filo in un ambiente sereno e stimolante.
Coerentemente con la missione sociale della Touring Juvenatium, il corso è offerto in forma completamente gratuita, sottolineando la volontà dell'associazione di rendere la cultura e l'artigianato accessibili a tutti.
Per garantire un'esperienza formativa accurata, il numero di posti è limitato. Gli interessati sono invitati a manifestare la propria adesione entro e non oltre il 15 marzo.
Le procedure di adesione sono le seguenti:
- Contatto Messaggistica: inviare un messaggio di presentazione (non sono previste chiamate telefoniche) al numero 3291061854, scrivendo nome, cognome ed età.
- Contatto E-mail: inviare una comunicazione all'indirizzo touring.juvenatium@libero.it, scrivendo nome, cognome ed età.
L'invito è rivolto a tutti coloro che, pur non avendo mai impugnato un ago, sentono il desiderio di riscoprire il piacere di creare, dando nuova vita ai tessuti e forma alla propria fantasia.
L'iniziativa si propone come un ponte tra passato e presente: l'obiettivo non è soltanto l'acquisizione di una tecnica sartoriale, ma la riscoperta di un sapere antico che si trasforma in espressione creativa e sostenibile.
Il progetto avrà una durata complessiva di circa due mesi, con una cadenza di uno o due incontri settimanali (a seconda se si scelga di partecipare ad un solo corso o ad entrambi); questa formula è stata studiata per consentire un apprendimento graduale e costante, permettendo ai partecipanti di familiarizzare con ago e filo in un ambiente sereno e stimolante.
Coerentemente con la missione sociale della Touring Juvenatium, il corso è offerto in forma completamente gratuita, sottolineando la volontà dell'associazione di rendere la cultura e l'artigianato accessibili a tutti.
Per garantire un'esperienza formativa accurata, il numero di posti è limitato. Gli interessati sono invitati a manifestare la propria adesione entro e non oltre il 15 marzo.
Le procedure di adesione sono le seguenti:
- Contatto Messaggistica: inviare un messaggio di presentazione (non sono previste chiamate telefoniche) al numero 3291061854, scrivendo nome, cognome ed età.
- Contatto E-mail: inviare una comunicazione all'indirizzo touring.juvenatium@libero.it, scrivendo nome, cognome ed età.
L'invito è rivolto a tutti coloro che, pur non avendo mai impugnato un ago, sentono il desiderio di riscoprire il piacere di creare, dando nuova vita ai tessuti e forma alla propria fantasia.