A Giovinazzo i mercatini di Natale della Touring Juvenatium

Una sala gremita di artigiani locali che porteranno le loro creazioni uniche ed originali: decorazioni natalizie, idee regalo, dipinti, accessori, oggetti di design, abiti, scialli, cappelli, borse, giochi, tutti rigorosamente realizzati a mano utilizzando tessuti, pannolenci, gomma eva, resina, pietre dure, jesmonite, legno, plexiglass, acrilico, acquerelli, combinando tecniche diverse e tanta tanta creatività.Questo e molto altro saranno i mercatini di Natale della, visitabili in sala San Felice da questa sera, 13 dicembre, alle ore 19.00, e sino al 23 dicembre. I mercatini saranno aperti da lunedì 15 a sabato 20 dicembre dalle 18.00 sino alle 21.30. Domenica 14 e domenica 21 dicembre saranno aperti dalle 10.30 alle 13.00 al mattino e poi a sera a partire dalle 18.00.A rendere l'atmosfera ancora più magica una scenografia ricca di luci, musica, corner per bimbi e dulcis in fundo, un angolo cioccolateria.