Premio poesie dialettali 2025
Premio poesie dialettali 2025
Associazioni

Touring Juvenatium, al via la XII edizione del Concorso di Poesie e Racconti brevi in Dialetto

Il tema di quest'anno sarà "Addò l’acque sbatte, u mèure respònne – Tra le mura della Città e il Mare"

Giovinazzo - mercoledì 8 aprile 2026 Comunicato Stampa
Le porte del nostro borgo si aprono e le onde iniziano a sussurrare le loro storie. Da oggi, 8 aprile, il XII Concorso di Poesie e Racconti in Dialetto - appuntamento ormai storico per la valorizzazione delle tradizioni linguistiche e dell'identità locale da parte dell'Associazione Touring Juventium - è ufficialmente "in mare aperto".

Il tema scelto per quest'anno racchiude in sé tutta la poesia del nostro territorio: "Addò l'acque sbatte, u mèure respònne" (Dove l'acqua sbatte, il muro risponde), con il suggestivo sottotitolo "Tra le mura della Città e il Mare": un invito a esplorare il dialogo millenario tra la pietra e lo specchio d'acqua, tra la vita vissuta nei vicoli e l'orizzonte infinito del mare.

Il concorso, organizzato dall'Associazione Touring Juvenatium Odv-Ets, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo e della Città Metropolitana di Bari, punta a stimolare la produzione letteraria in vernacolo, offrendo uno spazio di espressione sia agli autori storici sia alle nuove generazioni.

«Spesso pensiamo che il dialetto appartenga solo al passato - spiegano dall'associazione presieduta da Vito Fumai -, ma è proprio nei momenti di passaggio che abbiamo più bisogno delle nostre radici. Scrivere in dialetto non è un esercizio per pochi nostalgici, ma un atto di libertà e di affetto verso la propria terra. È la lingua dei nostri nonni, quella in cui abbiamo imparato a dare i nomi alle cose più vere, alle emozioni più forti. Non serve essere poeti affermati per partecipare: basta avere una storia da raccontare, un ricordo legato ai nostri vicoli, o un'emozione nata guardando il mare. Invitiamo tutti – dai custodi delle nostre tradizioni ai giovani che vogliono riscoprire la parlata dei padri – a prendere carta e penna. Lasciate che la vostra voce risuoni tra queste pagine».

Il bando completo e la scheda di partecipazione sono disponibili e scaricabili sul sito www.touringjuvenatium.it; è inoltre possibile ritirare la copia cartacea presso la nostra sede in Corso Principe Amedeo 2, a Giovinazzo, ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00.
  • Touring Juvenatium
Frana in Molise, interrotta la circolazione sull'A14
8 aprile 2026 Frana in Molise, interrotta la circolazione sull'A14
Successo a Giovinazzo per l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno - FOTO
7 aprile 2026 Successo a Giovinazzo per l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno - FOTO
Altri contenuti a tema
Cucito creativo ed uncinetto: un corso promosso dalla Touring Juvenatium Attualità Cucito creativo ed uncinetto: un corso promosso dalla Touring Juvenatium Il progetto avrà una durata di un paio di mesi
La Touring Juvenatium per far conoscere la figura di Sant'Antonio Abate La Touring Juvenatium per far conoscere la figura di Sant'Antonio Abate Serata nella Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II
A Giovinazzo i mercatini di Natale della Touring Juvenatium Attualità A Giovinazzo i mercatini di Natale della Touring Juvenatium In Sala San Felice dal 13 al 21 dicembre
Doppio appuntamento con il Concerto di Natale della Touring Juvenatium Doppio appuntamento con il Concerto di Natale della Touring Juvenatium Due eventi nell'ambito del programma "Riflessioni sul Natale – Natale 2025…Luce e Speranza nel Mondo"
Touring Juvenatium, eletto il nuovo direttivo Touring Juvenatium, eletto il nuovo direttivo Riconfermato alla presidenza Vito Fumai
Sant'Agostino si conferma campione del Gamberemo: il racconto e le FOTO Vita di città Sant'Agostino si conferma campione del Gamberemo: il racconto e le FOTO Terzo successo consecutivo per i nerazzurri, che sono i primi a conquistare dieci vittorie nell'albo d'oro
Torna a Giovinazzo "Artigianato in...mostra" Torna a Giovinazzo "Artigianato in...mostra" Appuntamento nell'Oratorio San Giovanni Paolo II dal 2 al 7 agosto
Concorso di poesie dialettali a Giovinazzo: tutti i vincitori dell'edizione 2025 Eventi e cultura Concorso di poesie dialettali a Giovinazzo: tutti i vincitori dell'edizione 2025 La rassegna è stata organizzata dalla Touring Juvenatium
A Pasquetta hanno vinto picnic e gite fuori porta
7 aprile 2026 A Pasquetta hanno vinto picnic e gite fuori porta
Sette pugliesi su dieci a casa a tavola per Pasqua
6 aprile 2026 Sette pugliesi su dieci a casa a tavola per Pasqua
Pasquetta col sole su Giovinazzo
6 aprile 2026 Pasquetta col sole su Giovinazzo
Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network
5 aprile 2026 Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network
A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno
5 aprile 2026 A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno
La Jovis Natio espugna Altamura e chiude quinta: adesso i play-off
5 aprile 2026 La Jovis Natio espugna Altamura e chiude quinta: adesso i play-off
Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua
5 aprile 2026 Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua
Sollecito: «Raccolte segnalazioni truffe telefoniche ad anziani»
4 aprile 2026 Sollecito: «Raccolte segnalazioni truffe telefoniche ad anziani»
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.