Associazioni
Touring Juvenatium, al via la XII edizione del Concorso di Poesie e Racconti brevi in Dialetto
Il tema di quest'anno sarà "Addò l’acque sbatte, u mèure respònne – Tra le mura della Città e il Mare"
Giovinazzo - mercoledì 8 aprile 2026 Comunicato Stampa
Le porte del nostro borgo si aprono e le onde iniziano a sussurrare le loro storie. Da oggi, 8 aprile, il XII Concorso di Poesie e Racconti in Dialetto - appuntamento ormai storico per la valorizzazione delle tradizioni linguistiche e dell'identità locale da parte dell'Associazione Touring Juventium - è ufficialmente "in mare aperto".
Il tema scelto per quest'anno racchiude in sé tutta la poesia del nostro territorio: "Addò l'acque sbatte, u mèure respònne" (Dove l'acqua sbatte, il muro risponde), con il suggestivo sottotitolo "Tra le mura della Città e il Mare": un invito a esplorare il dialogo millenario tra la pietra e lo specchio d'acqua, tra la vita vissuta nei vicoli e l'orizzonte infinito del mare.
Il concorso, organizzato dall'Associazione Touring Juvenatium Odv-Ets, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo e della Città Metropolitana di Bari, punta a stimolare la produzione letteraria in vernacolo, offrendo uno spazio di espressione sia agli autori storici sia alle nuove generazioni.
«Spesso pensiamo che il dialetto appartenga solo al passato - spiegano dall'associazione presieduta da Vito Fumai -, ma è proprio nei momenti di passaggio che abbiamo più bisogno delle nostre radici. Scrivere in dialetto non è un esercizio per pochi nostalgici, ma un atto di libertà e di affetto verso la propria terra. È la lingua dei nostri nonni, quella in cui abbiamo imparato a dare i nomi alle cose più vere, alle emozioni più forti. Non serve essere poeti affermati per partecipare: basta avere una storia da raccontare, un ricordo legato ai nostri vicoli, o un'emozione nata guardando il mare. Invitiamo tutti – dai custodi delle nostre tradizioni ai giovani che vogliono riscoprire la parlata dei padri – a prendere carta e penna. Lasciate che la vostra voce risuoni tra queste pagine».
Il bando completo e la scheda di partecipazione sono disponibili e scaricabili sul sito www.touringjuvenatium.it; è inoltre possibile ritirare la copia cartacea presso la nostra sede in Corso Principe Amedeo 2, a Giovinazzo, ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00.
Il tema scelto per quest'anno racchiude in sé tutta la poesia del nostro territorio: "Addò l'acque sbatte, u mèure respònne" (Dove l'acqua sbatte, il muro risponde), con il suggestivo sottotitolo "Tra le mura della Città e il Mare": un invito a esplorare il dialogo millenario tra la pietra e lo specchio d'acqua, tra la vita vissuta nei vicoli e l'orizzonte infinito del mare.
Il concorso, organizzato dall'Associazione Touring Juvenatium Odv-Ets, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo e della Città Metropolitana di Bari, punta a stimolare la produzione letteraria in vernacolo, offrendo uno spazio di espressione sia agli autori storici sia alle nuove generazioni.
«Spesso pensiamo che il dialetto appartenga solo al passato - spiegano dall'associazione presieduta da Vito Fumai -, ma è proprio nei momenti di passaggio che abbiamo più bisogno delle nostre radici. Scrivere in dialetto non è un esercizio per pochi nostalgici, ma un atto di libertà e di affetto verso la propria terra. È la lingua dei nostri nonni, quella in cui abbiamo imparato a dare i nomi alle cose più vere, alle emozioni più forti. Non serve essere poeti affermati per partecipare: basta avere una storia da raccontare, un ricordo legato ai nostri vicoli, o un'emozione nata guardando il mare. Invitiamo tutti – dai custodi delle nostre tradizioni ai giovani che vogliono riscoprire la parlata dei padri – a prendere carta e penna. Lasciate che la vostra voce risuoni tra queste pagine».
Il bando completo e la scheda di partecipazione sono disponibili e scaricabili sul sito www.touringjuvenatium.it; è inoltre possibile ritirare la copia cartacea presso la nostra sede in Corso Principe Amedeo 2, a Giovinazzo, ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00.