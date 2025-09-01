Eventi e cultura
"Giovinazzo Estate 2025", tutti gli eventi di settembre
Il 3 settembre la presentazione dell'ultimo libro di Gabriella Genisi
Giovinazzo - lunedì 1 settembre 2025
Il programma comunale "Giovinazzo Estate 2025" non è ancora al suo epilogo. Altri eventi caratterizzeranno il mese di settembre, notoriamente mite a queste latitudini e godibile anche per afflussi di turisti più misurati.
Di seguito, dunque, il cartellone di eventi completo.
PROGRAMMA SETTEMBRE
Ogni sabato e domenica
dalle 19.00 alle 22.00
"Tesori di arte sacra" - apertura straordinaria chiese e rettorie centro storico
a cura di Fondazione Museo Diocesano e Info Point Giovinazzo.
Domenica 7 settembre
Ore 20.00
The curry room - Un incontro nei vicoli...tra humor zen e musiche dal mondo
a cura di Ass. culturale Areté Ensemble.
Sabato 20 e domenica 21 settembre
Ore 19.00 - 23.00
Villa Comunale
IV Sagra della Pizzella
a cura della Pro Loco APS.
Approdi - Gran Galà dei Porti
Talk, performance artistiche e musicali
a cura della Vedetta sul Mediterraneo
*Luogo e date da stabilire.
In ogni senso Festival delle parole
A cura dell'associazione culturale Tracce
*Luogo e date da stabilire.
Di seguito, dunque, il cartellone di eventi completo.
PROGRAMMA SETTEMBRE
Ogni sabato e domenica
dalle 19.00 alle 22.00
"Tesori di arte sacra" - apertura straordinaria chiese e rettorie centro storico
a cura di Fondazione Museo Diocesano e Info Point Giovinazzo.
Domenica 7 settembre
Ore 20.00
The curry room - Un incontro nei vicoli...tra humor zen e musiche dal mondo
a cura di Ass. culturale Areté Ensemble.
Sabato 20 e domenica 21 settembre
Ore 19.00 - 23.00
Villa Comunale
IV Sagra della Pizzella
a cura della Pro Loco APS.
Approdi - Gran Galà dei Porti
Talk, performance artistiche e musicali
a cura della Vedetta sul Mediterraneo
*Luogo e date da stabilire.
In ogni senso Festival delle parole
A cura dell'associazione culturale Tracce
*Luogo e date da stabilire.