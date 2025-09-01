Sagra della Pizzella. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Sagra della Pizzella. Foto Gianluca Battista
Eventi e cultura

"Giovinazzo Estate 2025", tutti gli eventi di settembre

Il 3 settembre la presentazione dell'ultimo libro di Gabriella Genisi

Giovinazzo - lunedì 1 settembre 2025
Il programma comunale "Giovinazzo Estate 2025" non è ancora al suo epilogo. Altri eventi caratterizzeranno il mese di settembre, notoriamente mite a queste latitudini e godibile anche per afflussi di turisti più misurati.
Di seguito, dunque, il cartellone di eventi completo.

PROGRAMMA SETTEMBRE
Ogni sabato e domenica
dalle 19.00 alle 22.00
"Tesori di arte sacra" - apertura straordinaria chiese e rettorie centro storico
a cura di Fondazione Museo Diocesano e Info Point Giovinazzo.

Domenica 7 settembre
Ore 20.00
The curry room - Un incontro nei vicoli...tra humor zen e musiche dal mondo
a cura di Ass. culturale Areté Ensemble.

Sabato 20 e domenica 21 settembre
Ore 19.00 - 23.00
Villa Comunale
IV Sagra della Pizzella
a cura della Pro Loco APS.

Approdi - Gran Galà dei Porti
Talk, performance artistiche e musicali
a cura della Vedetta sul Mediterraneo
*Luogo e date da stabilire.

In ogni senso Festival delle parole
A cura dell'associazione culturale Tracce
*Luogo e date da stabilire.
  • Giovinazzo Estate
"Giovinazzo Estate 2025 ", tutti gli appuntamenti dell'ultima domenica di agosto
31 agosto 2025 "Giovinazzo Estate 2025", tutti gli appuntamenti dell'ultima domenica di agosto
Agostino Picicco protagonista a "Libri nel Borgo Antico "
31 agosto 2025 Agostino Picicco protagonista a "Libri nel Borgo Antico"
Altri contenuti a tema
"Giovinazzo Estate 2025", tutti gli appuntamenti dell'ultima domenica di agosto "Giovinazzo Estate 2025", tutti gli appuntamenti dell'ultima domenica di agosto La nostra piccola agenda per non perdersi nulla
"Giovinazzo Estate 2025": tutti gli appuntamenti del 3 agosto "Giovinazzo Estate 2025": tutti gli appuntamenti del 3 agosto Sport, arte, ballo, artigianato e musica nel vasto programma domenicale
Il 3 agosto c'è il Concerto all'alba a Giovinazzo Musica Il 3 agosto c'è il Concerto all'alba a Giovinazzo Il titolo "...E il mare parlò piano". Inizio previsto per le 5.00 del mattino
"Giovinazzo Estate 2025": tutto il programma di agosto Vita di città "Giovinazzo Estate 2025": tutto il programma di agosto Tantissimi eventi nel cartellone comunale. E poi c'è la Festa Patronale
Torna a Giovinazzo "Artigianato in...mostra" Associazioni Torna a Giovinazzo "Artigianato in...mostra" Appuntamento nell'Oratorio San Giovanni Paolo II dal 2 al 7 agosto
Tutte le info utili per il giro in barca a Giovinazzo con gli Amici del Gozzo Turismo Tutte le info utili per il giro in barca a Giovinazzo con gli Amici del Gozzo Un altro sabato per poter visitare la città da un'altra prospettiva
"Giovinazzo Estate", il programma dal 23 al 26 luglio "Giovinazzo Estate", il programma dal 23 al 26 luglio Una piccola agenda per non perdersi nulla
Il "Marameo Festival" in piazza Meschino ha incantato grandi e piccini Attualità Il "Marameo Festival" in piazza Meschino ha incantato grandi e piccini Laboratori e spettacoli per i più piccoli hanno animato la serata di venerdì 18 luglio
Prevalenza di sole e massime in calo nell'ultima domenica di agosto
31 agosto 2025 Prevalenza di sole e massime in calo nell'ultima domenica di agosto
"In spem peregrinantes ", così Dino Mottola racconta la Festa Patronale di Giovinazzo
30 agosto 2025 "In spem peregrinantes", così Dino Mottola racconta la Festa Patronale di Giovinazzo
Addio a Dino Aniello, il Custode del Defender Giovinazzo C5
30 agosto 2025 Addio a Dino Aniello, il Custode del Defender Giovinazzo C5
Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto
30 agosto 2025 Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto
Meteo, peggioramento in arrivo: allerta gialla in Puglia
29 agosto 2025 Meteo, peggioramento in arrivo: allerta gialla in Puglia
Piano straordinario contro l’abbandono dei rifiuti: a Bari tavolo tecnico-operativo con ARO e Anci Puglia
29 agosto 2025 Piano straordinario contro l’abbandono dei rifiuti: a Bari tavolo tecnico-operativo con ARO e Anci Puglia
Dai rifiuti alla campagna fino allo stop al fotovoltaico selvaggio: confronto sulla città metropolitana di Bari
29 agosto 2025 Dai rifiuti alla campagna fino allo stop al fotovoltaico selvaggio: confronto sulla città metropolitana di Bari
La devozione per Maria SS. di Corsignano arriva fino in Argentina
28 agosto 2025 La devozione per Maria SS. di Corsignano arriva fino in Argentina
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.