"Giovinazzo Estate 2025", tutti gli eventi di settembre

Il programma comunale "Giovinazzo Estate 2025" non è ancora al suo epilogo. Altri eventi caratterizzeranno il mese di settembre, notoriamente mite a queste latitudini e godibile anche per afflussi di turisti più misurati.Di seguito, dunque, il cartellone di eventi completo.dalle 19.00 alle 22.00"Tesori di arte sacra" - apertura straordinaria chiese e rettorie centro storicoa cura di Fondazione Museo Diocesano e Info Point Giovinazzo.Ore 20.00The curry room - Un incontro nei vicoli...tra humor zen e musiche dal mondoa cura di Ass. culturale Areté Ensemble.Ore 19.00 - 23.00Villa ComunaleIV Sagra della Pizzellaa cura della Pro Loco APS.Approdi - Gran Galà dei PortiTalk, performance artistiche e musicalia cura della Vedetta sul Mediterraneo*Luogo e date da stabilire.In ogni senso Festival delle paroleA cura dell'associazione culturale Tracce*Luogo e date da stabilire.