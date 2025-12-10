Concerto di Natale Touring Juvenatium
Concerto di Natale Touring Juvenatium
Associazioni

Doppio appuntamento con il Concerto di Natale della Touring Juvenatium

Due eventi nell'ambito del programma "Riflessioni sul Natale – Natale 2025…Luce e Speranza nel Mondo"

Giovinazzo - mercoledì 10 dicembre 2025
L'Associazione Touring Juvenatium Odv-Ets, nell'ambito del cartellone comunale "Natale al Centro", proporrà un doppio appuntamento con il Concerto di Natale, un evento intimo e suggestivo, in cui musica e poesia si incontrano per riflettere sulla luce delle feste.

Il primo concerto si terrà domenica prossima, 14 dicembre, alle ore 19.30 all'interno della parrocchia Maria SS Immacolata, mentre il 21 dicembre si terrà il secondo alle 20.00 in San Domenico. In entrambi i casi l'evento musicale e letterario si terrà al termine della messa vespertina. Il tutto si inserisce nel più ampio programma "Riflessioni sul Natale – Natale 2025…Luce e Speranza nel Mondo".

Il programma prevede l'esecuzione di brani natalizi, classici e contemporanei, eseguiti dal vivo dal gruppo musicale e dal coro composti dagli associati volontari: un viaggio musicale tra tradizione, emozione e contemplazione.
Durante la serata, i brani saranno intervallati da letture a tema, d'autore e inedite, in italiano e in vernacolo, per toccare il cuore del Natale: gratitudine, speranza, condivisione. Un evento gratuito e aperto a tutti, per ritrovarsi in comunità, emozionarsi e sentirsi parte di qualcosa di bello. Perfetto per chi cerca un'atmosfera raccolta e per chi ovviamente ama il Natale.

  • Parrocchia Immacolata
  • Touring Juvenatium
  • Natale al Centro
Caregiver, un incontro dello SPI Cgil Giovinazzo per approfondire il tema
10 dicembre 2025 Caregiver, un incontro dello SPI Cgil Giovinazzo per approfondire il tema
La Fidapa Giovinazzo per la Giornata Mondiale Diritti Umani
10 dicembre 2025 La Fidapa Giovinazzo per la Giornata Mondiale Diritti Umani
Altri contenuti a tema
Parrocchia Immacolata in festa, oggi la processione dell'effigie della Vergine per le strade del quartiere Religioni Parrocchia Immacolata in festa, oggi la processione dell'effigie della Vergine per le strade del quartiere Dopo la santa messa delle 10.30
Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II Vita di città Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II L'opera è stata allestita da I Monelli
Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio Vita di città Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio Stasera l'inaugurazione della mostra mostra presepiale nella cripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta
L'accensione del grande albero di Natale in piazza il 7 dicembre Vita di città L'accensione del grande albero di Natale in piazza il 7 dicembre Sarà l'avvio ufficiale del cartellone comunale
Touring Juvenatium, eletto il nuovo direttivo Touring Juvenatium, eletto il nuovo direttivo Riconfermato alla presidenza Vito Fumai
Sant'Agostino si conferma campione del Gamberemo: il racconto e le FOTO Vita di città Sant'Agostino si conferma campione del Gamberemo: il racconto e le FOTO Terzo successo consecutivo per i nerazzurri, che sono i primi a conquistare dieci vittorie nell'albo d'oro
Torna a Giovinazzo "Artigianato in...mostra" Torna a Giovinazzo "Artigianato in...mostra" Appuntamento nell'Oratorio San Giovanni Paolo II dal 2 al 7 agosto
Concorso di poesie dialettali a Giovinazzo: tutti i vincitori dell'edizione 2025 Eventi e cultura Concorso di poesie dialettali a Giovinazzo: tutti i vincitori dell'edizione 2025 La rassegna è stata organizzata dalla Touring Juvenatium
Sciopero nazionale Igiene Ambientale, disagi anche a Giovinazzo
9 dicembre 2025 Sciopero nazionale Igiene Ambientale, disagi anche a Giovinazzo
Giovinazzo con gli occhi di un artista georgiano
9 dicembre 2025 Giovinazzo con gli occhi di un artista georgiano
La Pro Loco Giovinazzo con gli ospiti della RSA Chicco di Frumento
9 dicembre 2025 La Pro Loco Giovinazzo con gli ospiti della RSA Chicco di Frumento
Parrocchia Immacolata in festa, oggi la processione dell'effigie della Vergine per le strade del quartiere
8 dicembre 2025 Parrocchia Immacolata in festa, oggi la processione dell'effigie della Vergine per le strade del quartiere
Acceso il nuovo Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
8 dicembre 2025 Acceso il nuovo Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
Pitbull inferocito scappa di casa, recuperato dalla Polizia Locale
8 dicembre 2025 Pitbull inferocito scappa di casa, recuperato dalla Polizia Locale
Anche l'Anffas in piazza con le Stelle di Natale
8 dicembre 2025 Anche l'Anffas in piazza con le Stelle di Natale
Incendio e ferito nello specchio di cala Porto, ma è una esercitazione
7 dicembre 2025 Incendio e ferito nello specchio di cala Porto, ma è una esercitazione
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.