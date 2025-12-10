Doppio appuntamento con il Concerto di Natale della Touring Juvenatium

, nell'ambito del cartellone comunaleproporrà un doppio appuntamento con il Concerto di Natale, un evento intimo e suggestivo, in cui musica e poesia si incontrano per riflettere sulla luce delle feste.Il primo concerto si terrà domenica prossima, 14 dicembre, alle ore 19.30 all'interno della parrocchia Maria SS Immacolata, mentre il 21 dicembre si terrà il secondo alle 20.00 in San Domenico. In entrambi i casi l'evento musicale e letterario si terrà al termine della messa vespertina. Il tutto si inserisce nel più ampio programma "Il programma prevede l'esecuzione di brani natalizi, classici e contemporanei, eseguiti dal vivo dal gruppo musicale e dal coro composti dagli associati volontari: un viaggio musicale tra tradizione, emozione e contemplazione.Durante la serata, i brani saranno intervallati da letture a tema, d'autore e inedite, in italiano e in vernacolo, per toccare il cuore del Natale: gratitudine, speranza, condivisione. Un evento gratuito e aperto a tutti, per ritrovarsi in comunità, emozionarsi e sentirsi parte di qualcosa di bello. Perfetto per chi cerca un'atmosfera raccolta e per chi ovviamente ama il Natale.