Il quadro con Sant'Antonio Abate, San Leonardo e San Donato. Foto Marzia Morva
La Touring Juvenatium per far conoscere la figura di Sant'Antonio Abate

Serata nella Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II

Giovinazzo - martedì 13 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Venerdì 16 gennaio, alle ore 19.30, all'interno della Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II, l'Associazione Touring Juvenatium Odv-ETS organizza una serata culturale dedicata al culto di Sant'Antonio Abate, figura profondamente radicata nella tradizione popolare.

Nel corso dell'incontro saranno proposte letture della storia di Sant'Antonio Abate, poesie ispirate al Santo e ai riti dei fuochi, e momenti di musica dal vivo, in un percorso narrativo ed evocativo che intreccia fede, memoria e identità collettiva.
La serata intende valorizzare le tradizioni legate ai falò di Sant'Antonio, simbolo di protezione, rinascita e comunità, offrendo al pubblico un'occasione di ascolto, riflessione e condivisione culturale.
