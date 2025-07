“I Canti di Giovinazzo: tra Tradizione e Barocco” è una carezza della Pro Loco

Ieri sera, venerdì 4 luglio, il chiostro dell'Hotel San Martin ha fatto da cornice a una serata davvero speciale:, un evento che ha saputo regalare emozioni autentiche, riportandoci indietro nel tempo attraverso la musica.Un pubblico numeroso e attento ha riempito ogni angolo, testimoniando quanto sia forte il desiderio di riscoprire le radici culturali della nostra città. L'evento, voluto dalla, era inserito nel cartellone "Giovinazzo Estate 2025".«Grazie ai preziosi manoscritti del compositore giovinazzese(figura poliedrica e brillante della nostra storia musicale) - spiegano dall'associazione di piazza Umberto I - agli straordinari arrangiamenti storicamente ispirati dele ai musicisti talentuosi, che con sensibilità hanno dato nuova vita a questo repertorio; abbiamo potuto ascoltare canti inediti in dialetto giovinazzese reinterpretati in chiave barocca. Liuto, viola da gamba, flauto dolce e voce hanno saputo intrecciarsi in armonie raffinate, creando un'atmosfera senza tempo che ha emozionato e affascinato tutti i presenti. Un vero e proprio viaggio musicale, dove tradizione popolare e prassi esecutiva del Seicento si sono incontrate, dando vita a un dialogo sorprendente tra passato e presente».La formula della lezione-concerto ha reso l'esperienza ancora più coinvolgente: non solo un concerto, ma anche un momento di racconto, riflessione e scoperta delle affascinanti connessioni tra la musica tradizionale giovinazzese e le sonorità della musica profana barocca.Serate come questa rafforzano il senso di comunità, risvegliano la curiosità verso le nostre radici e ricordano quanto sia prezioso custodire e tramandare il patrimonio immateriale che ci appartiene.La Pro Loco di Giovinazzo continua, con passione e dedizione, a far rivivere e a condividere la storia e le tradizioni che rendono unica la nostra città.