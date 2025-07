4 foto Siglato un importante accordo fra la Bruno Soccer School e l'Invicta Matera

Tornei e allenamenti studiati per ogni singolo atleta. Lae l'metteranno a disposizione l'una dell'altra i propri punti di forza per creare un polo del calcio che valorizzerà e farà divertire ogni singolo tesserato, dal bimbo con prospettive al ragazzo che inizia a tirare i primi calci ad un pallone.Il bambino sarà al centro del progetto e avrà a disposizione le capacità tecniche e dimostrative dell'atleta professionistaLe due società avranno la consulenza dell'agente Fifache con l'ha già dato l'opportunità a circa 30 ragazzi di fare il salto fra i professionisti, col coordinamento del direttore tecnicoUefa B e allenatore futsal di 1° Livello nonché responsabile tecnico e scouting per la Basilicata del progettoOltresaranno i tecnici che supporteranno i quasiche questo polo si appresta ad accogliere fra l'attività di base (responsabile) e il settore giovanile (responsabile). Già a settembre questo nuovo sodalizio proporrà amichevoli di lusso con società di 1° livello professionistico. Il tecnico Bruno con il suo staff si appresta a far vivere una stagione altamente professionale nelle due sedi di Giovinazzo e di Bitonto consolidate da ben 11 anni.Infatti il responsabile del sodalizio, ancora di più, sarà lui in prima persona il tecnico per la formazione di tutti i propri tesserati, dai 3 ai 16 anni. Non solo lo stesso Bruno sarà il centro di unione delle realtà. La stagione sportiva 2025/26 si annuncia piena di sorprese e di nuovi progetti.