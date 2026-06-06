L’Under 15 dell'Academy Giovinazzo conquista il podio nazionale CSEN

Un percorso straordinario, costruito con impegno, sacrificio e grande spirito di squadra. L'torna dalle Finali Nazionali CSEN con un prestigioso terzo posto, confermando ancora una volta la qualità del lavoro svolto dal settore giovanile biancoverde e dal mister Brancato, coadiuvato dal coordinatore delle squadre giovanili Giuseppe DegennaroI ragazzi dell'Academy hanno affrontato la fase nazionale da protagonisti, dimostrando organizzazione, carattere e maturità contro alcune delle migliori realtà del panorama giovanile italiano.Nel corso della competizione sono arrivati risultati di grande valore:Un cammino praticamente impeccabile, caratterizzato da una difesa solida e da una squadra capace di esprimere un calcio concreto ed efficace.La corsa verso la finale si è interrotta soltanto in semifinale, dove la sorte non è stata dalla parte dei giovani giovinazzesi. Dopo una gara combattuta ed equilibrata, la qualificazione è sfumata ai calci di rigore, lasciando inevitabilmente un pizzico di amarezza. Tuttavia, il gruppo ha saputo reagire con maturità, conquistando un meritatissimo terzo posto nazionale, risultato che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la società.Ancora una volta il settore giovanile si conferma il vero fiore all'occhiello dell'Academy Giovinazzo, una realtà che da anni investe nella crescita tecnica, educativa e umana dei propri atleti. Il podio nazionale è la testimonianza concreta di un progetto che continua a dare frutti importanti e che guarda al futuro con grande ambizione.E il futuro è già dietro l'angolo. L'attività formativa proseguirà infatti nel prossimo weekend, sabato 6 e domenica 7 giugno, con il prestigioso Cesena Lab, iniziativa realizzata nell'ambito della partnership con il Cesena, storica società professionistica di Serie B. L'evento vedrà la partecipazione di tecnici qualificati del club romagnolo, offrendo ai giovani atleti un'importante opportunità di crescita e confronto.L'continua così a costruire il proprio percorso puntando sulla formazione dei ragazzi, consapevole che i risultati sportivi sono importanti, ma che il vero successo nasce dalla capacità di formare uomini e calciatori per il domani. Il terzo posto nazionale CSEN è soltanto un'altra tappa di un cammino che promette ancora grandi soddisfazioni.