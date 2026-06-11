Rampa Porto Vecchio
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Restaurata e riposizionata la rampa al Porto Vecchio di Giovinazzo

Depalo: «Diventata oggi indispensabile per la comunità»

Giovinazzo - giovedì 11 giugno 2026
Nella giornata di ieri, 10 giugno, è stata riposizionata la rampa per l'accesso al mare nella zona del cosiddetto "Porto Vecchio" di Giovinazzo, a Levante, tra piazzale Aeronautica Militare e la passeggiata Messere.
Un evento riguardante la manutenzione ordinaria di una rampa rimuovibile che aveva anticipato qualche settimana fa l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, ed un servizio soprattutto per anziani e persone mature che vogliano accedere in totale sicurezza al mare.

«La pedana - ci ha spiegato l'assessore - è stata dapprima smontata e poi portata in laboratorio per un intervento di restauro e perfezionamento. È stato aggiunto un pavimento sintetico per resistere meglio alle condizioni in cui si trova; è stato quindi aggiunto un ulteriore corrimano ed è stata anche allungata, in modo tale da favorire al meglio la discesa al mare. La vera novità è che è stata integrata una ulteriore rampa consona alla discesa a mare dei disabili. Mi preme ricordare - ha aggiunto con verve polemica Depalo - che quando individuammo quella soluzione, fu vessata dalle opposizioni, poi invece oggi è diventata indispensabile per l'intera comunità al fine di utilizzare quello spazio con maggiore sicurezza. Ne prendiamo atto e ne siamo contenti», ha concluso l'assessore e vicesindaco.
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