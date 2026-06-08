La Regione Puglia celebra l'impresa del Giovinazzo Calcio a 5

La tradizione l'aveva iniziata Michele Emiliano e prosegue con Antonio Decaro, sempre attento alle dinamiche dello sport, sebbene oggi attaccato da più parti per la situazione del Bari Calcio e le sue scelte nel 2018.Sulla pagina Facebook istituzionale, la, che sabato 6 giugno ha conquistato per la prima volta la promozione in serie A. Questo il messaggio pubblicato sui social:«Dopo 25 anni di storia, il Giovinazzo ha centrato per la prima volta la promozione in serie A di calcio a 5. Un traguardo storico, che premierà il percorso di crescita della società biancoverde con il debutto nella massima serie nazionale. La promozione del Giovinazzo rappresenta l'ennesima conferma della qualità, della passione e della capacità organizzativa che caratterizzano molte realtà sportive pugliesi, protagoniste di percorsi ambiziosi e risultati sempre più significativi a livello nazionale».