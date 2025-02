8 foto La Bruno Soccer School protagonista all'International Kup di Milano

Ancora un importantissimo traguardo per la: l'associazione sportiva di Giovinazzo, infatti, è volata in Lombardia, a Milano, in due giorni, per partecipare al, prestigioso torneo che ha visto la partecipazione di alcuni gruppi squadre del settore giovanile professionistico.All'evento internazionale, organizzato dalin collaborazione con il, hanno partecipato gli atleti appartenenti alla categoriaregolarmente tesserati con la propria società e la federazione di appartenenza per la stagione in corso. Un torneo di assoluto livello che, con il gruppogiovinazzese, ha visto scendere in campo pure i vivai di numerosi sodalizi professionistici, fra cui«Importanti apprezzamenti e numerosi complimenti sono pervenuti al nostro gruppo, sotto età, che ha esaltato ancora una volta la preparazione e la formazione che ogni giorno ricevono in campo» dal loro mister, ex calciatore professionista che ha iniziato la propria carriera a soli 19 anni. Non solo le 110 sfide in serie D e le 30 in serie C2, ma qualcosa come oltre 150 gare in serie C1 tra Frosinone, Cisco Roma, Martina, Potenza, Reggiana, Como e, infine, Barletta.«Proprio la formazione in campo e fuori è l'obiettivo principale della nostra scuola calcio», ha concluso l'allenatore Bruno. Bellissima la loro esperienza anche per le vie del centro di Como, paese molto caro al loro mister che ha vissuto fra il 2009 e il 2011, in serie C1, due dei suoi bellissimi anni da calciatore professionista.