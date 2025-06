Christian Morrone firma da professionista con il Monopoli 1966

, lo scorso 4 giugno scorso, ha firmato il contratto di apprendistato professionale. Il giovane attaccante, classe '09, proveniente dal vivaio della, dopo anni di formazione, ha ufficialmente firmato il suo contratto da professionista con il, club che milita in serie C.«Il club pugliese conferma di stimare molto il giovane ragazzo premiandolo con il suo primo contratto», è scritto sulla paginadell'associazione sportiva giovinazzese. «- si legge ancora - ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio presso la» portata avanti dal tecnicoche «continua a lavorare sulla formazione del singolo calciatore» e che effettua accurate sedute fra le strutture sportive di Giovinazzo e Bitonto.«La società ringrazia il nostro responsabile tecnico, mister, per averci regalato un'ennesima soddisfazione col suo lavoro sul campo». Bruno, da calciatore, dopo gli anni con le giovanili del Bari, ha iniziato il suo percorso nel mondo dei grandi con il Vasto. Poi 110 partite in serie D, 30 in serie C2 e più di 150 partite in C1 con le maglie di Frosinone, Cisco Roma, Martina, Potenza, Reggiana, Como e Barletta. Da qualche anno allena e gestisce una fiorente scuola calcio.«La società ringrazia di vero cuore il direttore, insieme al suo collaboratoreper la fiducia. Ringraziamo pure il nostro referente per i trasferimenti verso il mondo professionistico, l'agenteper averci creduto anche stavolta», termina la nota della Bruno Soccer School.