Si è concretizzato nel pomeriggio di mercoledì scorso il passaggio didalla scuola calcio della, dopo anni di formazione, al, club che milita in serie C. L'attaccante classe '09 sarà protagonista nel prossimo torneo nazionale diriservato agli under 17.«È un punto di partenza per il nostro ragazzo che sarà uno dei protagonisti nel prossimo campionato nazionale di Lega Pro riservato agli under 17», è scritto sulla paginadell'associazione sportiva giovinazzese. «Un grosso in bocca ad un ragazzo fantastico che dimostrerà sicuramente tutto il proprio valore grazie alla formazione fin qui ricevuta» nella scuola calcio diretta dal tecnico, che effettua accurate sedute fra le sedi sportive di Giovinazzo e Bitonto.«Un grosso complimento al suo e anche al nostro tecnico, il mister, per tutti gli insegnamenti a 360° trasmessi a Christian Morrone in tutti questi anni». Bruno, da calciatore, dopo gli anni con le giovanili del Bari, ha iniziato il suo percorso nel mondo dei grandi con il Vasto. Poi 110 partite in serie D, 30 in C2 e oltre 150 partite in C1 tra Frosinone, Cisco Roma, Martina, Potenza, Reggiana, Como e Barletta. Da qualche anno allena e gestisce una fiorente scuola calcio.«Egli (Bruno) ha sempre fortemente creduto nelle sue capacità migliorandole quotidianamente. Un grazie va anche al grande lavoro del signor, il nostro referente per il trasferimento dei nostri ragazzi verso il mondo del calcio professionistico», conclude la nota del gruppo sportivo