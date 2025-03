18 foto Due categorie della Bruno Soccer School in trasferta nel Lazio

Sono terminati l'8 marzo scorso i due giorni di esperienza delle categorie Pulcini e Primi Calci dellache hanno vissuto il privilegio di giocare con due gruppi professionistici di Latina, presso lo stadiodi Latina, e di Roma, presso il centro olimpico intitolato adi Roma.«I nostri bambini hanno ricevuto degli importanti apprezzamenti e si sono distinti egregiamente nelle due competizioni sportive - è scritto in un post pubblicato sulla paginadel sodalizio sportivo di Giovinazzo - e, soprattutto in quella con la Roma, hanno dimostrato di essere in possesso, sempre di più, di ottimi principi tecnici tali da essere rimarcati dai dirigenti avversari che a fine gara si sono complimentati con il nostro responsabile dell'area sportiva».Il tecnico, ex calciatore professionista che ha iniziato la propria carriera a soli 19 anni, lo staff, i suoi bambini e genitori sono tornati in Puglia felicissimi di quanto hanno dimostrato. Per il tecnico Bruno non soltanto le 110 gare in serie D, le 30 in serie C2 e le oltre 150 in serie C1 tra Frosinone, Cisco Roma, Martina, Potenza, Reggiana, Como e, infine, Barletta, ma anche, dopo aver appeso le scarpe al chiodo, una vera accademia in cui crescono i futuri talenti sino dalla più tenera età.«Questo - si legge sulla paginadellaall'indomani della due giorni nel Lazio - è il giusto premio a quanto in questi mesi e non solo ogni singolo bambino ha allenato in campo con la nostra realtà che pure in quest'occasione ha confermato che punta alla formazione di ogni singolo bambino».