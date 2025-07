La Bruno Soccer School protagonista al progetto "Scuola Attiva Kids"

È stata la, società sportiva di Giovinazzo, a partecipare, lo scorso 28 maggio, alla manifestazione sportiva del progettoche ha coinvolto i bambini delle prime, seconde e terze classi della scuola primaria del primo circolo didatticodi Bitonto. Una e propria festa dello sport.I piccoli alunni bitontini, infatti, seguiti dal tecnicoe dal suo fido collaboratore, hanno sposato il progetto di attività motoria da gennaio a giugno scorso e si sono divertiti ed entusiasmati il 28 maggio partecipando attivamente ai giochi che hanno imparato durante il periodo. Un progetto, quello per l'anno scolastico 2024/25, messo in piedi grazie al dirigente scolasticoe all'insegnante, referente di educazione motoria.In collaborazione con, con lee col, il progetto attuato dalla società sportivaè rivolto a tutte le classi di scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Scopo è la valorizzazione dell'educazione fisica e sportiva all'interno della scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire la inclusione sociale.Il progetto tiene conto di quanto è stato previsto dalle norme nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, dall'ordinanza sulla valutazione conclusiva degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, nonché dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.