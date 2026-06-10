Accolto il ricorso del titolare, revocato il sequestro del locale Sacro

Il pubblico ministero della, ha revocato con effetto immediato il provvedimento di sequestro preventivo di di, locale notturno in località Terza Cala, sulla litoranea che collega Molfetta a Giovinazzo, eseguito lo scorso 4 giugno dai poliziotti dellaGli agenti dellaavevano sequestrato il locale, uno dei punti di riferimento della movida, ritenendo all'interno si fossero svolti, dal 22 marzo al 10 maggio scorsi, «eventi di pubblico spettacolo o di intrattenimento senza osservare le prescrizioni imposte dall'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica. I poliziotti, infatti, avrebbero constatato un sovraffollamento di avventori eccedente rispetto a quanto consentito ()».Il pm, accogliendo in pieno l'impugnazione avanzata dall'avvocato, legale del titolare di, ha rilevato che, lo scorso 21 maggio, «il Comune di Molfetta» ha rilasciato «a favore dell'indagatoper l'esercizio temporaneo dell'attività di trattenimenti danzanti all'aperto». Una licenza, ritenuta «un elemento di novità» di cui questo magistrato ha tenuto conto, che «risulta strettamente vincolata al rispetto di stringenti prescrizioni».L'avvocato Masellis, che ha ribadito come «ai miei assistiti non sia mai stata contestata la chiusura delle varie uscite di emergenza» ha garantito «che gli stessi si atterranno scrupolosamente a quelle che sono le prescrizioni imposte dalle normative in materia assicurando la massima sicurezza all'interno dei propri locali».