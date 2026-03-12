16 foto La Bruno Soccer School "a scuola" da Roma e Benevento

Laha vissuto l'ennesima esperienza altamente formativa fuori casa dal titolo. Tra il 6 e il 7 marzo, infatti, il gruppo Esordienti si è confrontato con due club professionistici comeprima edopo.Due confronti impegnativi e stimolanti per i ragazzi di mister, sempre più propenso a fare vivere loro grandi emozioni, che arricchiscono il loro percorso e offrono a tutti grandi soddisfazioni. I confronti hanno esaltato lo scrupoloso e mirato lavoro dell'allenatore del club giovinazzese che con i propri collaboratori punta sempre più alla formazione di ogni singolo calciatore per valorizzarlo e migliorarlo.Mister Bruno a fine esperienza è stato particolarmente emozionato nel ricevere i notevoli apprezzamenti dagli staff professionistici, questo lo inorgoglisce e conferma del suo lavoro per il bene dei ragazzi. Il tecnico ha aggiunto anche che «il gruppo splendido, creato in collaborazione con la società amica, ha confermato che l'idea, il metodo, la metodologia di insegnamento portata avanti da tempo, ovvero quella di creare calciatori pensanti - le parole di Bruno -, è vincente perché soprattutto in questi casi giocare con ragazzi selezionati, che sanno cosa è giocare a calcio, ha confermato che per ben figurare e per competere devi avere determinate conoscenze».La, al termine di questa breve esperienza formativa, è tornata a casa con la consapevolezza che la scuola calcio giovinazzese si conferma sempre più "scuola" per la vera formazione, per le vere esperienze calcistiche e di vita e «siamo felici di aver valorizzato - ha concluso Bruno -, evidenziato e fatto notare alcuni ragazzi in prospettiva».