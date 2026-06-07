Festeggiamenti Giovinazzo C5. <span>Foto Nicola Miccione</span>
Festeggiamenti Giovinazzo C5. Foto Nicola Miccione

Il Giovinazzo c5 in A: stasera la grande festa con l'Amministrazione comunale

Appuntamento alle 22.30

Giovinazzo - domenica 7 giugno 2026 13.59
Grande festa in nottata per la promozione in A1 del Giovinazzo Calcio a 5 del presidente Antonio Carlucci, capace di piegare il Cesena nel doppio confronto della finale playoff di A2 Elite.

Ma non basta,l'evento è di quelli da festeggiare uniti sino in fondo, perchè gli sportivi giovinazzesi se lo meritano, dopo le delusioni calcistiche del Bari e della nazionale italiana.

Alle 22.30 appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II per dare il meritato tributo a calcettisti, staff tecnico e dirigenza. Ci saranno anche il sindaco Michele Sollecito e l'assessora allo Sport, Vincenza Serrone.

Giovinazzo è in A1 nell'hockey pista e nel calcio a 5. Qualcuno dovrebbe imparare anche nel capoluogo.
  • Giovinazzo Calcio a 5
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