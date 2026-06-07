Il Giovinazzo c5 in A: stasera la grande festa con l'Amministrazione comunale

Grande festa in nottata per la promozione in A1 del Giovinazzo Calcio a 5 del presidente Antonio Carlucci, capace di piegare il Cesena nel doppio confronto della finale playoff di A2 Elite.Ma non basta,l'evento è di quelli da festeggiare uniti sino in fondo, perchè gli sportivi giovinazzesi se lo meritano, dopo le delusioni calcistiche del Bari e della nazionale italiana.Alle 22.30 appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II per dare il meritato tributo a calcettisti, staff tecnico e dirigenza. Ci saranno anche il sindaco Michele Sollecito e l'assessora allo Sport, Vincenza Serrone.Giovinazzo è in A1 nell'hockey pista e nel calcio a 5. Qualcuno dovrebbe imparare anche nel capoluogo.