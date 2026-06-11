I giornalisti di Viva Network giocano il Mondiale di calcio: i pronostici



I PRONOSTICI

Si aprirà questa sera, 11 giugno, ilun appuntamento di portata planetaria, che sarà seguita da miliardi di persone e che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico sino al 19 luglio.L'Italia, come vi abbiamo scritto, non ci sarà e per molti calciofili è motivo di notevole rammarico. Sarà la terza competizione iridata senza gli Azzurri, una vera onta per l'intero movimento nazionale.Ma i giornalisti faranno il loro lavoro comunque, anche nel locale, scovando storie e raccontandovele nelle prossime settimane. Noi abbiamo scelto di far giocare in anticipo questi Mondiali ai colleghi diche si occupano quotidianamente di calcio sui nostri portarli cittadini. E questo è il resoconto delle loro posizioni su vincitrice e possibile sorpresa.: «Credo che la vincitrice, se guardo ai valori della rosa ed alla tecnica, possa essere la Spagna. Quanto ad una possibile outsider, giocando nel continente americano, penso che l'undici di partenza della Colombia collochi quella nazionale tra le formazioni che possano far bene».: «Per me i Mondiali li vince il Brasile. Le motivazioni sono due: una buona rosa, equilibrata molto più che in altre edizioni, e per via della guida tecnica. Carlo Ancelotti ritengo sia una garanzia. Superata la fase a gironi, per loro potrebbe essere un crescendo. Mancano il successo dal 2002 e credo possa essere la volta buona. Bene dietro, discreto centrocampo, davanti bocche da fuoco notevoli. La sorpresa? Per me l'Ecuador. Guardatevi l'ottima fase di qualificazione e trasportatela nella fase finale. Vi faccio questa previsione: vincono il girone in cui c'è la Germania».: «Partiamo da una premessa: le rose più complete, a mio modesto parere, sono quella spagnola, quella francese e quella portoghese. Così come l'Argentina ha molto talento. La Spagna per me è la migliore sulla carta per gioco che riesce ad esprimere, ma ho l'impressione, anche per tam tam mediatico, che possa essere il Mondiale del ritorno al successo del Brasile. Quindi dico i verdeoro di Carletto Ancelotti. Quanto alla sorpresa, non considererei tale un avanzamento sino ai quarti di finale della Norvegia, vista la rosa a disposizione. Quindi penso che le sorprese vere possano arrivare da Stati Uniti e Messico, padroni di casa, perché se i primi hanno più talento forse, i secondi potranno contare sul pubblico caldo e su match in condizioni climatiche che conoscono bene. Sono squadre che possono superare i gironi e presentarsi alla fase ad eliminazione diretta sgombre da troppi pensieri. Sì, dico Stati Uniti o Messico».: «Favoritissime per me Spagna e Francia, da lì non si sfugge. Rosa e talento sono dalla loro parte. Quanto alla sorpresa, non riesco a fare nomi di nazionali perché penso sia complicato prevederlo in una rassegna in cui il fattore climatico giocherà un ruolo per me decisivo col passare delle fasi».«Io la pronostico perché è stata campione del mondo nel 2018 e finalista nel 2022: per me la Francia è la più accreditata a vincere la competizione iridata. Quanto alla sorpresa, abbiamo imparato a nostre spese quanto possano far male e quindi sparo il nome della Norvegia. Se non ora, quando?».Vincente vedo il Brasile. Lo so, non è la più forte quanto a numeri assoluti, ma manca da un po' ad alzare il trofeo, quindi secondo me con questa guida tecnica ed andando avanti, potrebbe esaltarsi. Sorpresa per me sarà la Norvegia: molta qualità e forza davanti, per me può puntare ad entrare tra le prime otto raggiungendo i quarti di finale«Chi vince il mondiale? Punto sull'Inghilterra, che tornerebbe a vincere il Mondiale 60 anni dopo l'ultima volta (in quell'occasione ospitava la competizione). La squadra secondo me vuole riscattarsi dopo le recenti delusioni in campo europeo e internazionale. Il trascinatore non potrà che essere Harry Kane, possibile capocannoniere dopo una stagione da 62 gol in 47 partite giocate: un'affermazione inglese in America gli spalancherebbe le porte al Pallone d'Oro, che sarebbe meritato.Sorpresa...Mi aspetto una sorpresa di una squadra che è allenata da un mister italiano: la Turchia di Vincenzo Montella. Grazie all'equilibrio in squadra trovato dall'ex tecnico di Milan e Fiorentina e a giovani talenti che stanno maturando sempre più esperienza con la maglia della nazionale, la compagine turca può ambire a essere protagonista nella prossima competizione mondiale. Curiosità su tre giocatori su tutti: Hakan Çalhanoglu, le due stelle classe 2005 Arda Guler e Kenan Yildiz».: «Secondo me sarà l'anno del Portogallo perché credo abbiano davvero una rosa completa e di esperienza in tutti i reparti, anche se forse peccano leggermente in attacco. Come sorpresa indico il Senegal, vincitori della Coppa d'Africa sul campo (poi revocata) e credo abbiano un giusto mix di calciatori che potranno dire la loro, sebbene siano finiti in un girone complicato con Francia e Norvegia. Ecco, se posso... Anche la Norvegia ha al suo interno un mix di tecnica e spensieratezza, penso ad Haaland, Odegaard o Sørloth, giusto per citarne qualcuno. Quindi occhio a questo girone, al Senegal ed alla Norvegia».«Questo per me potrebbe essere il Mondiale della consacrazione del 19enne Lamine Yamal, pertanto dico Spagna, per lista infinita di giocatori di talento e risultati degli ultimi anni. E poi tra le soprese ci metto il Senegal. Vista in Coppa d'Africa, un titolo vinto sul campo e poi revocato, ma credo abbiano esplosività e corsa per poter mettere in difficoltà chiunque. Per loro la fase ad eliminazione diretta non è affatto una chimera».«Vincitrice per me la Spagna, per ovvie ragioni: amalgama, giovani talentuosissimi e lanciati già nel panorama internazionale. O loro o la Francia, ma loro per me sono favoriti. Quanto all'outsider, punto qualche fiches sul Giappone. Ho avuto modo di vedere alcune gare da loro disputate e mi hanno impressionato per volontà e dinamismo. Credo possano essere una gatta da pelare per molti».