I bambini della Bruno Soccer School allo stadio Arechi di Salerno

Una «nuova e entusiasmante esperienza per il nostro gruppo Pulcini che ha nei giorni scorsi incontrato i bambini della, un gruppo professionistico». È solo l'ultima iniziativa della, scuola calcio giovinazzese, che, da anni oramai, continua il proprio meraviglioso percorso formativo in città., infatti, ex calciatore professionista con non solo 110 partite in serie D e 30 in serie C2, ma anche oltre 150 partite in serie C1 tra Frosinone, Cisco Roma, Martina, Potenza, Reggiana, Como e Barletta, ha offerto ai propri«un'ennesima esperienza calcistica e di vita - ha raccontato sulla sua pagina Facebook di ritorno dallo: «Un confronto con chi è più bravo o almeno più pronto di te in questo momento», ha detto.I suoi bambini hanno giocato con i pari età della: «È stato gratificante giocare con bambini che dimostrano di avere delle grosse qualità e di meritare la maglia che indossano - si legge ancora -. Complimenti a tutti i nostri bambini che attraverso tanto impegno e bel gioco hanno dimostrato di essere un gruppo sicuramente speciale per quello che è il mondo scuola calcio, trasmettendo grande gioia a misterche continua il suo lavoro senza distrazioni».Per la scuola calcio giovinazzese, quella allo stadio di Salerno, è stata una «gran bella gara da parte dei nostri bambini che confermano la loro crescita ed il loro meraviglioso bagaglio tecnico. Un confronto diverso dai soliti, di lusso, di altissima difficoltà che però ha portato ad esaltare tutto ciò che i bambini sanno fare».