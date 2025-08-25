Il giovinazzese Alessandro Garofalo firma con il Monopoli 1966
L'atleta classe '10, ennesimo talento della Bruno Soccer School, farà parte dell'under 16 biancoverde
Giovinazzo - lunedì 25 agosto 2025 9.58
Il giovinazzese Alessandro Garofalo, talento nostrano, è un nuovo giocatore del Monopoli Calcio 1986, club che milita in serie C. Il giovanissimo atleta, classe '10, proveniente dal vivaio della Bruno Soccer School e dopo avere concluso il proprio percorso lungo 10 anni, farà parte del gruppo under 16 del club biancoverde.
«Dopo 10 anni con noi - si legge sulla pagina Facebook della società - , col suo mister Giovanni Bruno termina il percorso di Garofalo con la nostra scuola calcio. Amici, mister e genitori l'hanno visto crescere giorno dopo giorno, sempre con la serenità e semplicità. Siamo orgogliosi per questo traguardo che va a premiare tutto il tuo impegno e la stima che hai avuto verso la tua scuola calcio» che effettua accurate sedute tecniche fra le strutture sportive di Giovinazzo e di Bitonto.
«La Bruno Soccer School ringrazia il lavoro ancora una volta svolto egregiamente da Antonio Rebesco, agente Fifa, da tempo consulente e riferimento unico per i trasferimenti nel mondo dei professionisti per i nostri ragazzi - si legge ancora -. Ma il ringraziamento più grande arriva soprattutto dal nostro responsabile mister Bruno che con affetto e amicizia vera è legato a Rebesco da tantissimi anni essendo stato un suo calciatore» dopo aver iniziato la trafila nelle giovanili del Bari.
Garofalo, di Giovinazzo, «farà parte dell'under 16, di un importante campionato nazionale e sicuramente - è scritto ancora sulla pagina della Bruno Soccer School - saprà farsi notare e approfitterà delle difficoltà per migliorarsi. Forza campione, continua a divertirti tutta la famiglia Bruno Soccer tiferà per te», termina la nota.
