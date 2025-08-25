Il giovinazzese Alessandro Garofalo firma con il Monopoli 1966

Il giovinazzese, talento nostrano, è un nuovo giocatore del, club che milita in serie C. Il giovanissimo atleta, classe '10, proveniente dal vivaio dellae dopo avere concluso il proprio percorso lungo 10 anni, farà parte del gruppodel club biancoverde.«Dopo 10 anni con noi - si legge sulla pagina Facebook della società - , col suo mistertermina il percorso di Garofalo con la nostra scuola calcio. Amici, mister e genitori l'hanno visto crescere giorno dopo giorno, sempre con la serenità e semplicità. Siamo orgogliosi per questo traguardo che va a premiare tutto il tuo impegno e la stima che hai avuto verso la tua scuola calcio» che effettua accurate sedute tecniche fra le strutture sportive di Giovinazzo e di Bitonto.«Laringrazia il lavoro ancora una volta svolto egregiamente da, agente, da tempo consulente e riferimento unico per i trasferimenti nel mondo dei professionisti per i nostri ragazzi - si legge ancora -. Ma il ringraziamento più grande arriva soprattutto dal nostro responsabile mister Bruno che con affetto e amicizia vera è legato a Rebesco da tantissimi anni essendo stato un suo calciatore» dopo aver iniziato la trafila nelle giovanili del Bari.Garofalo, di Giovinazzo, «farà parte dell', di un importante campionato nazionale e sicuramente - è scritto ancora sulla pagina della- saprà farsi notare e approfitterà delle difficoltà per migliorarsi. Forza campione, continua a divertirti tutta la famiglia Bruno Soccer tiferà per te», termina la nota.