Apoteosi Defender Giovinazzo C5: a Cesena una sconfitta d'oro

Una cavalcata trionfale. Ilcompleta l'opera nella finale di ritorno dei play-off di serie A2 Elite e. Il club di, al termine di una gara esemplare, esce sconfitto di misuradal PalaPaganelli regalandosi la massima categoria nella prossima stagione.I padroni di casa hanno impostato il match nei primi minuti (erano in vantaggio di una rete dopo appena 9 secondi) con interventi maschi ed accelerazioni notevoli per cercare di ribaltare il 5-0 dell'andata, ma si sono man mano spenti lasciando spazio alle ripartenze del Defender.Mister Osimani si affida al fischio d'inizio a Pazzini, Pieri, Dentini, Traversari e Hachimi, mentre Menini risponde con Di Capua, Divanei, Difonzo, Dibenedetto e Tanke. Passano appena 9 secondi efredda centralmente Di Capua per l'1-0. È senza convinzione, poco dopo, lo scambio tra Difonzo e Tanke prima che il palo di Pritoni spaventi nuovamente il Giovinazzo.Arriva la sventola di Cutrignelli, ma risponde Pazzini e subito dopo c'e' Pritoni sulla linea a salvare su Divanei. Il 2-0 al 6' di, che beffa Di Capua con un pallonetto potrebbe intimorire gli ospiti che si salvano due minuti dopo con la mano di richiamo del portiere giovinazzese su Hachimi.Pazzini è bravo e lo dimostra quando nega il goal a Difonzo lanciato da Tanke. Scorre l'11' sul cronometro quando una bordata didal laterale di Difonzo si insacca per il 2-1, mentre Traversari sguscia, ma non è preciso nella conclusione. Il tiro chirurgico dial 15' si infila nell'angolino piu' lontano della porta cesenate per il 2-2 che sostanzialmente chiude il primo tempo.Non sfondano le iniziative di Difonzo in apertura di ripresa inframmezzate da quella di Dentini che, però, si incespica davanti a Di Capua, bravo a soffiargli la palla. I romagnoli vogliono riaprire la contesa e al 7' lo fanno conche buca l'estremo ospite dopo un assist di Zandoli: 3-2.La bordata di Cutrignelli si stampa sul montante, mentre la percussione di Tanke con l'ultimo tocco a Divanei incoccia la mano distesa di Pazzini. Diventa determinante Greco quando di sponda liberache scarica in rete il suo micidiale sinistro per il 3-3.fa filtrare tra un nugolo di gambe la palla del 4-3 che serve al Cesena solo per vincere la partita, ma a far festa sono i pugliesi che negli ultimi tre minuti non riescono piu' ad affondare i colpi nonostante le azioni finali insidiose costruite dai due tandem Cutrignelli-Difonzo e Tanke-Cutrignelli.