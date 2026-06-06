Il Giovinazzo C5
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Apoteosi Defender Giovinazzo C5: a Cesena una sconfitta d'oro

I biancoverdi di Menini perdono 4-3, ma festeggiano la promozione in serie A. Decisivo il 5-0 del PalaPansini

Giovinazzo - domenica 7 giugno 2026 0.06
Una cavalcata trionfale. Il Defender Giovinazzo C5 completa l'opera nella finale di ritorno dei play-off di serie A2 Elite e conquista per la prima volta la promozione in serie A, dopo 25 anni di vita. Il club di Carlucci, al termine di una gara esemplare, esce sconfitto di misura 4-3 dal PalaPaganelli regalandosi la massima categoria nella prossima stagione.

I padroni di casa hanno impostato il match nei primi minuti (erano in vantaggio di una rete dopo appena 9 secondi) con interventi maschi ed accelerazioni notevoli per cercare di ribaltare il 5-0 dell'andata, ma si sono man mano spenti lasciando spazio alle ripartenze del Defender. All'ultima sirena è partita la festa biancoverde: la serie A ora è realtà.

Mister Osimani si affida al fischio d'inizio a Pazzini, Pieri, Dentini, Traversari e Hachimi, mentre Menini risponde con Di Capua, Divanei, Difonzo, Dibenedetto e Tanke. Passano appena 9 secondi e Traversari fredda centralmente Di Capua per l'1-0. È senza convinzione, poco dopo, lo scambio tra Difonzo e Tanke prima che il palo di Pritoni spaventi nuovamente il Giovinazzo.

Arriva la sventola di Cutrignelli, ma risponde Pazzini e subito dopo c'e' Pritoni sulla linea a salvare su Divanei. Il 2-0 al 6' di Dentini, che beffa Di Capua con un pallonetto potrebbe intimorire gli ospiti che si salvano due minuti dopo con la mano di richiamo del portiere giovinazzese su Hachimi.

Pazzini è bravo e lo dimostra quando nega il goal a Difonzo lanciato da Tanke. Scorre l'11' sul cronometro quando una bordata di Piscitelli dal laterale di Difonzo si insacca per il 2-1, mentre Traversari sguscia, ma non è preciso nella conclusione. Il tiro chirurgico di Cutrignelli al 15' si infila nell'angolino piu' lontano della porta cesenate per il 2-2 che sostanzialmente chiude il primo tempo.

Non sfondano le iniziative di Difonzo in apertura di ripresa inframmezzate da quella di Dentini che, però, si incespica davanti a Di Capua, bravo a soffiargli la palla. I romagnoli vogliono riaprire la contesa e al 7' lo fanno con Dentini che buca l'estremo ospite dopo un assist di Zandoli: 3-2.

La bordata di Cutrignelli si stampa sul montante, mentre la percussione di Tanke con l'ultimo tocco a Divanei incoccia la mano distesa di Pazzini. Diventa determinante Greco quando di sponda libera Tanke che scarica in rete il suo micidiale sinistro per il 3-3.

Traversari fa filtrare tra un nugolo di gambe la palla del 4-3 che serve al Cesena solo per vincere la partita, ma a far festa sono i pugliesi che negli ultimi tre minuti non riescono piu' ad affondare i colpi nonostante le azioni finali insidiose costruite dai due tandem Cutrignelli-Difonzo e Tanke-Cutrignelli.
  • Giovinazzo Calcio a 5
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