Arti Marziali
Un'altra vittoria dal sapore europeo per la Shinjukan Dojo
La truppa giovinazzese della presidentessa Maione e del maestro Debari protagonista alla Wukf European Cup di Bratislava
Giovinazzo - mercoledì 10 giugno 2026 11.07
Quarto posto come società sportiva, 3 medaglie di oro, 8 di argento e altrettante di bronzo. Sono i numeri della Shinjukan Dojo alla Wukf European Cup disputata dal 23 al 24 maggio alla Peugeot Arena di Bratislava, in Slovacchia, con prestazioni di alto livello tecnico da parte degli atleti della presidentessa Clelia Maione.
11 gli atleti della delegazione di Giovinazzo, guidati dal maestro Agostino Debari, che hanno preso parte alla Wukf, la World Union of Karate-Do Federations, una delle principali federazioni internazionali di karate tradizionale. La Wukf mantiene un approccio più vicino alle radici tradizionali della disciplina, con competizioni che includono non soltanto il kumite - il combattimento - e il kata - le sequenze delle tecniche codificate - ma anche il kobudo, ovvero l'uso delle armi tradizionali. Nel dettaglio:
11 gli atleti della delegazione di Giovinazzo, guidati dal maestro Agostino Debari, che hanno preso parte alla Wukf, la World Union of Karate-Do Federations, una delle principali federazioni internazionali di karate tradizionale. La Wukf mantiene un approccio più vicino alle radici tradizionali della disciplina, con competizioni che includono non soltanto il kumite - il combattimento - e il kata - le sequenze delle tecniche codificate - ma anche il kobudo, ovvero l'uso delle armi tradizionali. Nel dettaglio:
- Massimiliano Tedesco: una medaglia d'oro nel kumitè Team Sanbon e una medaglia d'argento nel kata individuale;
- Cataldo Amoia: una medaglia d'oro nel kumitè Team Sanbon e una medaglia d'argento nel kumitè Team Rotation;
- Massimiliano Servillo: una medaglia d'oro nel kumitè Team Sanbon;
- Alessia Stufano: una medaglia di bronzo nel kata individuale e una medaglia di bronzo nel kumitè Team Rotation;
- Raffaele De Bari: una medaglia di bronzo nel kata individuale;
- Aurora Caravella: una medaglia d'argento kobudo nel kata individuale, una medaglia d'argento nel kumitè individuale, una medaglia d'argento nel kumitè Team Rotation e una medaglia di bronzo nel kata dual;
- Giorgia Vino: una medaglia di bronzo nel kata dual;
- Andrea Debari: una medaglia d'argento nel kata individuale e una medaglia di bronzo nel kumitè individuale;
- Eliana Misurelli: una medaglia d'argento kobudo nel kata individuale e una medaglia di bronzo nel kata individuale;
- Giorgia Lamantea: una medaglia d'argento kobudo nel kata individuale;
- Francesca Piscitelli: una medaglia di bronzo nel kumitè individuale.