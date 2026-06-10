33 foto Un'altra vittoria dal sapore europeo per la Shinjukan Dojo

Massimiliano Tedesco : una medaglia d'oro nel kumitè Team Sanbon e una medaglia d'argento nel kata individuale;

: una medaglia d'oro nel kumitè Team Sanbon e una medaglia d'argento nel kata individuale; Cataldo Amoia: una medaglia d'oro nel kumitè Team Sanbon e una medaglia d'argento nel kumitè Team Rotation;

una medaglia d'oro nel kumitè Team Sanbon e una medaglia d'argento nel kumitè Team Rotation; Massimiliano Servillo : una medaglia d'oro nel kumitè Team Sanbon;

: una medaglia d'oro nel kumitè Team Sanbon; Alessia Stufano : una medaglia di bronzo nel kata individuale e una medaglia di bronzo nel kumitè Team Rotation;

: una medaglia di bronzo nel kata individuale e una medaglia di bronzo nel kumitè Team Rotation; Raffaele De Bari : una medaglia di bronzo nel kata individuale;

: una medaglia di bronzo nel kata individuale; Aurora Caravella : una medaglia d'argento kobudo nel kata individuale, una medaglia d'argento nel kumitè individuale, una medaglia d'argento nel kumitè Team Rotation e una medaglia di bronzo nel kata dual;

: una medaglia d'argento kobudo nel kata individuale, una medaglia d'argento nel kumitè individuale, una medaglia d'argento nel kumitè Team Rotation e una medaglia di bronzo nel kata dual; Giorgia Vino : una medaglia di bronzo nel kata dual;

: una medaglia di bronzo nel kata dual; Andrea Debari : una medaglia d'argento nel kata individuale e una medaglia di bronzo nel kumitè individuale;

: una medaglia d'argento nel kata individuale e una medaglia di bronzo nel kumitè individuale; Eliana Misurelli : una medaglia d'argento kobudo nel kata individuale e una medaglia di bronzo nel kata individuale;

: una medaglia d'argento kobudo nel kata individuale e una medaglia di bronzo nel kata individuale; Giorgia Lamantea : una medaglia d'argento kobudo nel kata individuale;

: una medaglia d'argento kobudo nel kata individuale; Francesca Piscitelli: una medaglia di bronzo nel kumitè individuale.

Quarto posto come società sportiva,. Sono i numeri dellaalladisputata dal 23 al 24 maggio alla, in, con prestazioni di alto livello tecnico da parte degli atleti della presidentessa11 gli atleti della delegazione di Giovinazzo, guidati dal maestro, che hanno preso parte alla, la, una delle principali federazioni internazionali di karate tradizionale. Lamantiene un approccio più vicino alle radici tradizionali della disciplina, con competizioni che includono non soltanto il kumite - il combattimento - e il kata - le sequenze delle tecniche codificate - ma anche il kobudo, ovvero l'uso delle armi tradizionali.Nel dettaglio:Totale: 4° posto società GSKI, 3 medaglie d'oro, 8 medaglie d'argento e 8 medaglie di bronzo.