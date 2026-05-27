Undici giorni di festa per Maria SS di Corsignano. Ieri la presentazione

La Sala San Felice ha ospitato nella serata di martedì 27 maggio la presentazione ufficiale dellaDopo i saluti agli ospiti di, il presidente del Comitato,ha voluto ringraziare monsignor Domenico Cornacchia per la conferma alla guida dei volontari che organizzano i festeggiamenti agostani ed ha quindi dato il benvenuto a monsignor Domenico Basile, nuovo pastore diocesano.Sifo ha ribadito nel corso della serata come sia fondamentale l'apporto di tutti, associazioni del territorio, ma anche aziende e cittadini che sostengano un progetto che cammina sulle gambe di persone che sottraggono, per devozione, tempo e danaro alle loro famiglie:«Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il nostro è un progetto condiviso con amministratori ed associazioni del territorio, volutamente condiviso con chi opera in città - ci ha detto -. Arriviamo per ultimi, dopo molte feste religiose e si va perdendo nella gente comune quel senso di appartenenza che faceva sì che si sostenesse con vigore la Festa Patronale. Ecco, io, senza nulla togliere ad altri, chiedo davvero un sostegno concreto. Ben vengano le critiche, le idee nuove, ma che si remi tutti dalla stessa parte, perché non è semplice».Sifo ha altresì ringraziato tutto lo staff che "martella" quotidianamente dall'inverno scorso per giungere al risultato di una Festa inclusiva, che abbia elementi di novità ma legati - e non è un ossimoro - alla tradizione.Su questo punto non poteva che fargli eco l'amministratore parrocchiale della Concattedrale di Santa Maria Assunta,, il quale ha ribadito come questo sia «l'unico Comitato Feste a Giovinazzo» e quanto di buono sia stato fatto in questo biennio da Sifo e dal suo staff. Padre Francesco ha tenuto anche a rimarcare la centralità del culto mariano e la riscoperta dell'elemento mare legato a sua volta ad esso. Infine una precisazione doverosa: cadendo quasi in concomitanza con la solennità dell'Assunta del 15 agosto,Un concetto ripreso dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Meridionale, il giovinazzesissimo, che quasi commosso ha ricordato la bellezza della sua infanzia quando si improvvisava all'alba campanaro della Cattedrale, nei giorni di una festa che era un vero momento collettivo per riscoprirsi comunità. Elemento mare dunque decisivo, contrariamente a quanto si pensi, per quello sperone affacciato su acque bellissima per Mastro: «La Puglia ha 1094 km di costa e noi giovinazzesi sentiamo il mare come è difficile che lo si senta altrove, credetemi - sono state le sue parole -. Il simbolismo di questa festa è legato in realtà al mare, la Madonna è Stella del Mare e sono contento che questa fede resti viva. Manteniamola viva, poiché vivere un culto diventa esempio, quasi inevitabilmente, per gli agnostici che assimilano la gioia che la fede ci porta dentro».Alle associazioni del mare si è rivolto anchenella veste di presidente del Consiglio comunale, ma anche di uomo che col papà Peppino è legato a doppio filo con questo elemento. Nella serata in cui il quadro della Vergine tornerà a solcare le acque di Cala Porto, Cervone ha chiesto massima presenza agli uomini ed alle donne di quelle associazioni, per ribadire l'amore verso Maria protettrice di Giovinazzo.L'assessora alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, si è complimentata con Pietro Sifo per il lavoro svolto ed ha ribadito la sinergia dell'amministrazione comunale con il Comitato Feste ed ha sottolineato lo sforzo dell'Info Point turistico comunale, che con "Tesori d'Arte Sacra", proprio nei giorni della Festa Patronale, organizzerà percorsi per i tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo che in agosto soggiornano a Giovinazzo. Tour sulle orme del culto mariano, come già accaduto qualche settimana fa, per presentare al meglio il patrimonio storico ed architettonico della piccola perla adriatica.Molto interessante l'idea diacronimo che nasconde in realtà un progetto che arriva da lontano e che coinvolgerà diverse attività commerciali del posto che esporranno una targa (un marchio in realtà) che indicherà come in quell'esercizio si potrà trovare qualcosa di caratteristico, fortemente identitario, legato ai festeggiamenti ed alla tradizione giovinazzese. Un esperimento che unirà privati, Comitato ed amministratori nel tentativo di mostrarsi a chi viene dall'esterno come prodotto finale di un'unica offerta turistica, culinaria, agroalimentare, produttiva.In chiusura il sindacoha ripreso l'invito a sostenere la Festa per Maria SS di Corsignano in maniera concreta e spirituale: «L'idea di festa popolare è stata a lungo snobbata - ha spiegato - ma esistono momenti di riflessione personale, intima, ed esistono momenti per esaltare la propria fede e le feste dei paesi per i loro patroni sono momenti in cui una comunità si ritrova. Abbiamo la fortuna - ha sottolineato - che la nostra Festa cada in un periodo solitamente di pausa dal lavoro, in cui è bellissimo incontrare e rivedere amici e parenti che magari vivono fuori e che tornano per questo. Ecco, la Festa Patronale è il vero capodanno dei giovinazzesi prima della ripresa e dei buoni propositi per settembre». Il programma ve lo proporremo in un articolo a parte, anche perché ci sono ulteriori limature che saranno apportate, sotto il nostro articolo invece vi proponiamo l'intervista al presidente Pietro Sifo.