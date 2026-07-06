Auto ribaltata
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Cronaca

Auto capovolta, tragedia sfiorata in via Gioia

Illesi gli occupanti dopo l'impatto con un altro mezzo

Giovinazzo - lunedì 6 luglio 2026 10.01
Poteva finire in tragedia, ma per fortuna non ci sono feriti gravi. Un incidente rocambolesco è avvenuto ieri sera, domenica 5 luglio, su via Agostino Gioia. Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, una Fiat Panda ha impattato con una Lancia Ypsilon e si è ribaltata. Miracolosamente illesi gli occupanti del mezzo.

Sul posto, per i rilievi del caso, far rimuovere il mezzo incidentato e far riprendere la viabilità, sono giunti gli agenti di Polizia Locale, impegnati a poche centinaia di metri anche con la processione del Sacro Cuore di Gesù. Indagini in corso per risalire all'esatta dinamica dell'incidente.
  • Incidente Giovinazzo
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