Festa Patronale 2026: i principali appuntamenti religiosi e civili

GLI EVENTI PIÙ IMPORTANTI

Si è tenuta nella serata di martedì 26 maggio la presentazione della Festa Patronale 2026 in onore di Maria SS di Corsignano.Questo il programma degli avvenimenti principali, in attesa di una limatura che lo stesso presidente del Comitato, Pietro Sifo, ha già annunciato avverrà nelle prossime settimane. I festeggiamenti dureranno nel 2026 per undici giorni, dal 15 al 25 agosto. Tutti gli orari saranno resi noti con esattezza nei prossimi mesi e ve ne daremo conto puntualmente.In Cattedrale Novena alla Madonna. Sante messe alle 6.30, alle 8.30 ed alle 19.30. Ipotesi anche di una messa alle 22.00 come da tradizione in fase di valutazione. Alle 19.30 la messa vespertina sarà animata ogni sera da un'associazione o da un gruppo parrocchiale differente.Area Mercatale - Fiera dell'Assunta (dalle 7.00 alle 13.30 circa).A sera traslazione dell'effigie del quadro della Madonna in Cala Porto, accompagnata dalle associazioni del mare e dalla musica di un trio d'eccezione.Pooh Live Band, concerto all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II.In piazza Vittorio Emanuele II concerto Dave's big band - A timeless Swing.Serata dedicata agli emigranti condotta da Agostino Picicco.Accensione luminarie nel giorno della festa liturgica di Maria SS di Corsignano e concerto in cassa armonica del Concerto Bandistico di Rutigliano nel 150° anniversario dalla sua fondazione. Per tutta la giornata, come fosse una domenica di festa, la banda allieterà i giovinazzesi per le strade della città.Palio dei Rioni - Gamberemo a cura della Touring Juvenatium con la presenza dell'Associazione Nazionale Bersaglieri che dal lungomare Marina Italiana arriverà in piazza Vittorio Emanuele II aprendo la serata.Traslazione del Manto della Madonna curata dai Figli del Mare dall'Istituto San Giuseppe sino in Concattedrale.Al mattino pellegrinaggio liturgico al Casale di Corsignano ed alla chiesetta del Padre Eterno. Novità di quest'anno la traslazione del quadro su un carro fiorato sino all'agro. Messa al mattino alle 6.00 al Padre Eterno, solenne celebrazione di Mons. Domenico Basile al Casale di Corsignano dalle 7.30.A sera 57ª edizione del Corteo Storico di Giovinazzo curato dalla Pro Loco.Solenne pontificale alle 11.00 officiato in Cattedrale da Mons. Domenico Basile, alla presenza del clero cittadino, delle autorità civili e militari, delle confraternite e dei pii sodalizi.A sera, dalle 19.30, processione della sacra edicola della Madonna di Corsignano. La processione sarà animata dalla musica dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo e dal Gran Complesso Bandistico Santa Cecilia - Città di Molfetta. Le due formazioni si alterneranno in cassa armonica per continuare ad allietare il pubblico di piazza Vittorio Emanuele II anche dopo il passaggio della Sacra Icona.Dalle 23.30 circa - Grandioso spettacolo pirotecnico sul Molo di Levante con sorpresa che sarà svelata nelle prossime settimane.A sera rientro del Manto della Madonna a cura del Circolo dei Figli del Mare nell'Istituto San Giuseppe.A seguire esibizione in cassa armonica del Complesso Bandistico "Gioacchino Ligonzo" di Conversano.A sera Frequenze Urbane - La Città che suona - Esibizione di artisti in sei differenti zone della città dalle 20.00 alle 22.00. Sei spettacoli, sei concerti per animare tanti luoghi diversi di Giovinazzo.A seguire in piazza Vittorio Emanuele II - Concerto e spettacolo comico di Antonio Mezzancella ed a seguire estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria legata alla Festa Patronale. Quest'anno molto ricchi i primi quattro premi.