Eventi e cultura
Festa Patronale, stasera in piazza si celebrano i rosoni di Puglia
Un appuntamento culturale per chiudere i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano
Giovinazzo - mercoledì 20 agosto 2025
Ormai agli sgoccioli il programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano a Giovinazzo.
Questa sera il Comitato guidato da Pietro Sifo ha previsto un appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II con Antonio V. Gelormini, che si soffermerà sul tema "La luce dei rosoni nel romani pugliese. Giovinazzo tra i 3+33 rosoni di Puglia per l'UNESCO".
Sarà una serata per riflettere sull'importanza del patrimonio artistico locale legato alla fede, un patrimonio che va difeso e tutelato.
Domani sera, 21 agosto, alle ore 20.00, la Concattedrale di Santa Maria Assunta l'atteso spettacolo di e con Gerardo Placido "Donna, se' tanto grande e tanto vali..." su testi sacri di Padre Turoldo e canti eterni della tradizione. La parte musicale sarà curato dal coro parrocchiale.
Questa sera il Comitato guidato da Pietro Sifo ha previsto un appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II con Antonio V. Gelormini, che si soffermerà sul tema "La luce dei rosoni nel romani pugliese. Giovinazzo tra i 3+33 rosoni di Puglia per l'UNESCO".
Sarà una serata per riflettere sull'importanza del patrimonio artistico locale legato alla fede, un patrimonio che va difeso e tutelato.
Domani sera, 21 agosto, alle ore 20.00, la Concattedrale di Santa Maria Assunta l'atteso spettacolo di e con Gerardo Placido "Donna, se' tanto grande e tanto vali..." su testi sacri di Padre Turoldo e canti eterni della tradizione. La parte musicale sarà curato dal coro parrocchiale.