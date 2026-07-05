Stasera la processione del Sacro Cuore di Gesù: l'itinerario completo

Domenica 5 luglio - festa esterna in onore del Sacro Cuore di Gesù

Giovinazzo è in festa per ilIl programma popolare e liturgica di questa domenica 5 luglio è particolarmente intenso. Alle 10.30 la santa messa solenne officiata da don Cesare Pisani all'interno dellaA sera altra celebrazione eucaristica alle 19.00 e poi la processione, che quest'anno abbraccerà anche il rione San Giuseppe per ferma volontà dell'Associazione Sacro Cuore presieduta da Michele Depalo.Alle 23.00 c'è lo spettacolo pirotecnico dal Molo di Levante.Di seguito vi riportiamo il programma intero che di dipanerà dalle 8.00 a mezzanotte circa. Lunedì 6 luglio, in parrocchia, alle 19.00, sarà celebrata la messa di ringraziamento.Ore 8.00 - Lancio di razzi dal Molo di Levante.Ore 8.30 - Santa Messa.Ore 9.30 - Giro per la città della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese".Ore 10.30 - Santa Messa presieduta da don Cesare Pisani con la partecipazione degli iscritti all'Associazione maschile "Sacro Cuore di Gesù" e all'Apostolato di preghiera. Benedizione degli scapolari dei nuovi associati.Ore 19.00 - Santa Messa.Ore 20.00 - Processione della sacra effigie per le vie della città.La processione sarà accompagnata dal complesso bandistico "Filippo Cortese" di Giovinazzo e dalla Bassa Musica "L'Armonia Molfettese".Ore 23.00 - Grandioso spettacolo pirotecnico sul Molo di Levante.