Religioni
Stasera la processione del Sacro Cuore di Gesù: l'itinerario completo
Il programma di giornata si aprirà alle 8.00 col lancio di razzi dal Molo di Levante
Giovinazzo - domenica 5 luglio 2026
Giovinazzo è in festa per il Sacro Cuore di Gesù. Il programma popolare e liturgica di questa domenica 5 luglio è particolarmente intenso. Alle 10.30 la santa messa solenne officiata da don Cesare Pisani all'interno della parrocchia Sant'Agostino. A sera altra celebrazione eucaristica alle 19.00 e poi la processione, che quest'anno abbraccerà anche il rione San Giuseppe per ferma volontà dell'Associazione Sacro Cuore presieduta da Michele Depalo. La sacra effigie partirà alle 20.00 circa da piazza Sant'Agostino. Alle 23.00 c'è lo spettacolo pirotecnico dal Molo di Levante.
Di seguito vi riportiamo il programma intero che di dipanerà dalle 8.00 a mezzanotte circa. Lunedì 6 luglio, in parrocchia, alle 19.00, sarà celebrata la messa di ringraziamento.
Domenica 5 luglio - festa esterna in onore del Sacro Cuore di Gesù
Ore 8.00 - Lancio di razzi dal Molo di Levante.
Ore 8.30 - Santa Messa.
Ore 9.30 - Giro per la città della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese".
Ore 10.30 - Santa Messa presieduta da don Cesare Pisani con la partecipazione degli iscritti all'Associazione maschile "Sacro Cuore di Gesù" e all'Apostolato di preghiera. Benedizione degli scapolari dei nuovi associati.
Ore 19.00 - Santa Messa.
Ore 20.00 - Processione della sacra effigie per le vie della città.
ITINERARIO: piazza Sant'Agostino, via De Gasperi, via Gioia, via Ugo Bassi, via Cialdini, via Marsala, via Dogali, via Papa Giovanni XXIII, via Elefante, via Fossato, piazza Vittorio Emanuele II, via Marconi, piazza Sant'Agostino.
La processione sarà accompagnata dal complesso bandistico "Filippo Cortese" di Giovinazzo e dalla Bassa Musica "L'Armonia Molfettese".
Ore 23.00 - Grandioso spettacolo pirotecnico sul Molo di Levante.
Di seguito vi riportiamo il programma intero che di dipanerà dalle 8.00 a mezzanotte circa. Lunedì 6 luglio, in parrocchia, alle 19.00, sarà celebrata la messa di ringraziamento.
Domenica 5 luglio - festa esterna in onore del Sacro Cuore di Gesù
Ore 8.00 - Lancio di razzi dal Molo di Levante.
Ore 8.30 - Santa Messa.
Ore 9.30 - Giro per la città della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese".
Ore 10.30 - Santa Messa presieduta da don Cesare Pisani con la partecipazione degli iscritti all'Associazione maschile "Sacro Cuore di Gesù" e all'Apostolato di preghiera. Benedizione degli scapolari dei nuovi associati.
Ore 19.00 - Santa Messa.
Ore 20.00 - Processione della sacra effigie per le vie della città.
ITINERARIO: piazza Sant'Agostino, via De Gasperi, via Gioia, via Ugo Bassi, via Cialdini, via Marsala, via Dogali, via Papa Giovanni XXIII, via Elefante, via Fossato, piazza Vittorio Emanuele II, via Marconi, piazza Sant'Agostino.
La processione sarà accompagnata dal complesso bandistico "Filippo Cortese" di Giovinazzo e dalla Bassa Musica "L'Armonia Molfettese".
Ore 23.00 - Grandioso spettacolo pirotecnico sul Molo di Levante.