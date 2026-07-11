Sacro Cuore di Gesù. <span>Foto Giuseppe Palmiotto </span>
Sacro Cuore di Gesù. Foto Giuseppe Palmiotto
Eventi e cultura

Attesa, fede, preghiera e ritualità: la festa "nascosta" per il Sacro Cuore di Gesù - FOTO

Affascinante reportage in bianco e nero del fotografo Giuseppe Palmiotto

Giovinazzo - sabato 11 luglio 2026
C'è una festa "altra" che si consuma in ogni festa popolare e religiosa. È la festa meno palese, quella più nascosta, di mani giunte e preghiere, di sorrisi ed attesa. È la festa del popolo, essa stessa base si cui si costruisce la tradizione.

Poco prima dei festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù, chiusisi con la processione del 5 luglio, il fotografo professionista Giuseppe Palmiotto aveva colto la centralità delle luci, intese come luminarie, annuncio alla comunità della festa imminente.

Negli scatti della scorsa domenica invece, l'autore ha voluto scorgere volti e ritualità che inevitabilmente passano in secondo piano nelle nostre cronache e nelle nostre fotogallery.
Ed il risultato, a nostro avviso, grazie anche all'utilizzo del bianco e nero, è stato sorprendente. Ne è venuta fuori una galleria che tra qualche anno potrebbe farsi documento, come spesso accade in questi casi. Immagini che diventano ricordo e testimonianza attraverso un punto di vista "differente", artistico.
Noi vi proponiamo quegli scatti senza aggiungere null'altro. Buona visione.
19 fotoL'"altra" festa del Sacro Cuore di Gesù
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