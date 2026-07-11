Eventi e cultura
Attesa, fede, preghiera e ritualità: la festa "nascosta" per il Sacro Cuore di Gesù - FOTO
Affascinante reportage in bianco e nero del fotografo Giuseppe Palmiotto
Giovinazzo - sabato 11 luglio 2026
C'è una festa "altra" che si consuma in ogni festa popolare e religiosa. È la festa meno palese, quella più nascosta, di mani giunte e preghiere, di sorrisi ed attesa. È la festa del popolo, essa stessa base si cui si costruisce la tradizione.
Poco prima dei festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù, chiusisi con la processione del 5 luglio, il fotografo professionista Giuseppe Palmiotto aveva colto la centralità delle luci, intese come luminarie, annuncio alla comunità della festa imminente.
Negli scatti della scorsa domenica invece, l'autore ha voluto scorgere volti e ritualità che inevitabilmente passano in secondo piano nelle nostre cronache e nelle nostre fotogallery.
Ed il risultato, a nostro avviso, grazie anche all'utilizzo del bianco e nero, è stato sorprendente. Ne è venuta fuori una galleria che tra qualche anno potrebbe farsi documento, come spesso accade in questi casi. Immagini che diventano ricordo e testimonianza attraverso un punto di vista "differente", artistico.
Noi vi proponiamo quegli scatti senza aggiungere null'altro. Buona visione.
Poco prima dei festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù, chiusisi con la processione del 5 luglio, il fotografo professionista Giuseppe Palmiotto aveva colto la centralità delle luci, intese come luminarie, annuncio alla comunità della festa imminente.
Negli scatti della scorsa domenica invece, l'autore ha voluto scorgere volti e ritualità che inevitabilmente passano in secondo piano nelle nostre cronache e nelle nostre fotogallery.
Ed il risultato, a nostro avviso, grazie anche all'utilizzo del bianco e nero, è stato sorprendente. Ne è venuta fuori una galleria che tra qualche anno potrebbe farsi documento, come spesso accade in questi casi. Immagini che diventano ricordo e testimonianza attraverso un punto di vista "differente", artistico.
Noi vi proponiamo quegli scatti senza aggiungere null'altro. Buona visione.