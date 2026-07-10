Madonna del Carmelo
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Religioni

Madonna del Carmelo: il programma completo nella parrocchia San Giuseppe

Festa esterna prevista per domenica 19 luglio

Giovinazzo - venerdì 10 luglio 2026
Parrocchia San Giuseppe in festa per la Madonna del Carmelo. Sin dal 6 luglio sono iniziate le sante messe itineranti in varie zone del popolare quartiere giovinazzese, mentre la Novena è iniziata il 7 luglio. Il clou dei festeggiamenti si avrà domenica 19 luglio con la festa esterna e la processione. Di seguito il programma completo dei festeggiamenti varato dall'Associazione Abitino Madonna del Carmine sotto la guida spirituale del parroco, don Vincenzo Sparapano.

IL PROGRAMMA

Dal 7 al 14 luglio
Ore 8.30 - Rosario e Novena.
Ore 9.00 - Santa Messa.
Ore 18.15 - Rosario.
Ore 19.00 - Novena e Santa Messa officiata dai sacerdoti invitati.

Mercoledì 15 luglio
Ore 19.00 - Santa Messa con vestizione dei nuovi associati. Al termine veglia di preghiera mariana.

Giovedì 16 luglio
Festa liturgica della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Ore 7.00 - Santa Messa nella chiesetta detta del "Carminiello".
Ore 9.00 - Santa messa.
Ore 11.00 - Santa Messa ed a seguire Supplica alla Vergine.
Ore 19.30 - Solenne celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Domenico Basile. A seguire concerto "Stella del Mare: canto a Maria": soprano M° Anna Maria Stella Pansini, pianoforte M° Valeria Scivetti.
In mattinata ed al pomeriggio, giro per la città della Bassa Musica Città di Molfetta.

Venerdì 17 luglio
Ore 19.00 - Santa Messa.
Ore 21.00 - Gran Concerto di musica leggera in via Dogali "Tutte le anime di Laura" della Pausini tribute band.

Sabato 18 luglio
Ore 19.00 - Santa Messa.

Domenica 19 luglio
Festa esterna in onore della Madonna del Monte Carmelo
Ore 8.00 e 10.30 - Santa Messa.
Ore 18.30 - Solenne celebrazione eucaristica officiata da don Vincenzo Sparapano.
A seguire processione accompagnata dalla musica dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e dalla Bassa Musica "Città di Molfetta".
ITINERARIO: Via Dogali, via Papa Giovanni XXIII, via Scivetti, via Toselli, via Magrone, via Napoli, via Milano, via Firenze, via Lupis, via Settembrini, via Bari, via Palestro, via Papa Giovanni XXIII, II Trav. via Bari, via Dogali, rientro in chiesa dopo benedizione solenne.

Lunedì 20 luglio
Ore 19.00 - Santa Messa in suffragio degli associati defunti animata dalla Confraternita Maria SS del Carmelo di Molfetta.
A seguire concerto musicale della Go Music Band durante cui saranno estratti i biglietti vincenti della lotteria.








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