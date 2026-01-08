Processione edicola Maria SS di Corsignano 2025. <span>Foto Giuseppe Dalbis</span>
Religioni

Festa Patronale Maria SS di Corsignano: c'è la data

L'annuncio ufficioso alla stampa del presidente Pietro Sifo alla chiusura dell'anno giubilare

Giovinazzo - giovedì 8 gennaio 2026
C'è una data da segnare in rosso sul calendario dei giovinazzesi, una di quelle imperdibili, centrali nell'anno: si tratta del prossimo 23 agosto 2026, giorno in cui si svolgerà, con ogni probabilità, la festa patronale esterna in onore di Maria SS di Corsignano.

L'ufficialità è vicinissima, ma ad annunciare la scelta del Comitato da lui presieduto è stato il presidente Pietro Sifo, a margine della celebrazione eucaristica di chiusura dell'Anno Giubilare, tenutasi nella Concattedrale di Santa Maria Assunta il 6 gennaio scorso.
Un annuncio per ora informale, in attesa di poter mettere nero su bianco, ma che risponde alle tante domande arrivate al Comitato Feste nelle scorse ore.

Il problema della data nella consueta terza domenica di agosto si pone in questo 2026 poiché il 16 agosto è la giornata festiva successiva al Ferragosto ed è troppo ravvicinata ad esso. Per far sì che i festeggiamenti possano svolgersi senza accavallarsi ad altri eventi, dando necessario spazio alla parte liturgica e religiosa, il Comitato sta propendendo dunque per la decisione a nostro avviso più saggia: la festa patronale esterna, con la processione della Sacra Edicola della Vergine di Corsignano si terrà il 23 agosto. Non dovrebbero esserci cambiamenti di rotta, salvo disposizioni differenti del clero e in questo senso, al momento, non sembrano esservi avvisaglie. I festeggiamenti, ne è la logica conseguenza,
