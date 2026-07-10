Menini firma il rinnovo: sarà il trainer del Defender Giovinazzo C5

prolunga con il. Il responsabile tecnico brasiliano, che lo scorso campionato ha firmato la promozione dei biancoverdi in serie A - un traguardo storico dopo 25 anni -, ha firmato il nuovo vincolo sportivo con il club di, fino alDopo il quinto posto raggiunto nel girone B di serie A2 Elite, valso i play-off, e soprattutto dopo la cavalcata trionfale verso la massima categoria nazionale, la sua conferma era ormai scontata e ora è arrivata anche l'ufficialità.«Sono contento - le prime parole del 41enne brasiliano - di prolungare il mio accordo:Ormai ho già la testa verso la prossima stagione - ha detto ancora -, ho già cominciato a studiare e mi sto preparando per dare il meglio di me stesso anche in serie A!».Menini sarà quindi atteso dal suo primo campionato di serie A, lui che dopo la vittoria del campionato con il Just Mola di serie C1 (nel 2024/25) si è ripetuto lo scorso anno a Giovinazzo, dove era arrivato nell'estate 2021. Un trionfo, quello della promozione in serie A che, pochi mesi dopo, gli ha spalancato le porte della riconferma al timone della squadra.«Così come l'anno scorso - ha detto Menini - ci siamo seduti tutti insieme, con il presidente Carlucci, il direttore generale Marzella e il direttore sportivo Lasorsa e stiamo lavorando intensamente per allestire», ha concluso.