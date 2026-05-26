Stasera la presentazione della Festa Patronale 2026

Partirà questa sera, martedì 26 maggio, il conto alla rovescia per la grande. A partire dalle ore 19.00, infatti, la Sala San Felice ospiterà la presentazione ufficiale alla stampa ed ai cittadini del programma 2026.Padrone di casa sarà il presidente del, Pietro Sifo, accompagnato dal suo staff e nell'occasione da padre, amministratore parrocchiale della Cattedrale di Santa Maria Assunta.Il coordinamento tra Comitato e clero ha permesso di varare un programma ricco ed articolato, ma al contempo sobrio. L'obiettivo - ci aveva anticipato settimane fa Pietro Sifo - sarà quello di continuare a riannodare i fili della tradizione unita al culto mariano, senza dimenticare momenti si spensieratezza e di grande festa collettiva.Alla serata della Sala San Felice prenderanno parte l'Assessora comunale alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, nonché il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, in rappresentanza di tutte le forze politiche che vi siedono.