Vita di città
Stasera la presentazione della Festa Patronale 2026
Alle 19.00 in Sala San Felice sarà svelato il programma agostano
Giovinazzo - martedì 26 maggio 2026
Partirà questa sera, martedì 26 maggio, il conto alla rovescia per la grande Festa agostana in onore di Maria SS di Corsignano. A partire dalle ore 19.00, infatti, la Sala San Felice ospiterà la presentazione ufficiale alla stampa ed ai cittadini del programma 2026.
Padrone di casa sarà il presidente del Comitato Feste Patronali, Pietro Sifo, accompagnato dal suo staff e nell'occasione da padre Francesco Depalo, amministratore parrocchiale della Cattedrale di Santa Maria Assunta.
Il coordinamento tra Comitato e clero ha permesso di varare un programma ricco ed articolato, ma al contempo sobrio. L'obiettivo - ci aveva anticipato settimane fa Pietro Sifo - sarà quello di continuare a riannodare i fili della tradizione unita al culto mariano, senza dimenticare momenti si spensieratezza e di grande festa collettiva.
Alla serata della Sala San Felice prenderanno parte l'Assessora comunale alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, nonché il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, in rappresentanza di tutte le forze politiche che vi siedono.
Padrone di casa sarà il presidente del Comitato Feste Patronali, Pietro Sifo, accompagnato dal suo staff e nell'occasione da padre Francesco Depalo, amministratore parrocchiale della Cattedrale di Santa Maria Assunta.
Il coordinamento tra Comitato e clero ha permesso di varare un programma ricco ed articolato, ma al contempo sobrio. L'obiettivo - ci aveva anticipato settimane fa Pietro Sifo - sarà quello di continuare a riannodare i fili della tradizione unita al culto mariano, senza dimenticare momenti si spensieratezza e di grande festa collettiva.
Alla serata della Sala San Felice prenderanno parte l'Assessora comunale alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, nonché il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, in rappresentanza di tutte le forze politiche che vi siedono.