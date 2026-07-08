Giovinazzo en blanc 2026, fervono i preparativi

La macchina organizzativa diin programma il prossimo 27 agosto in Piazza Duomo, è ufficialmente in moto (in foto una passata edizione a Bisceglie, ndr).L'evento, promosso dall', con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Giovinazzo, della Camera di Commercio di Bari ed in partnership con la Confesercenti Provinciale di Bari e Discover Giovinazzo, si prepara a trasformare il cuore del centro storico in un elegante salotto a cielo aperto, capace di richiamare centinaia di partecipanti provenienti da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe.L'obiettivo condiviso è quello di fare dinon soltanto un appuntamento di grande fascino, ma anche un'importante leva di promozione territoriale e di sviluppo economico, valorizzando il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico della città. Proprio in quest'ottica, lintendono coinvolgere direttamente gli operatori della ristorazione, affinché possano cogliere le opportunità offerte dall'iniziativa attraverso servizi dedicati ai partecipanti, proposte di catering, menù speciali e altre forme di collaborazione.L'incontro sarà l'occasione per illustrare il format dell'evento, le modalità di collaborazione e le opportunità economiche che una manifestazione di questa portata può generare per il tessuto imprenditoriale locale. Un ruolo strategico sarà svolto anche da Discover Giovinazzo, che, fungerà da front office ufficiale per la gestione delle iscrizioni e per l'assistenza ai partecipanti, contribuendo all'accoglienza e all'organizzazione dell'evento.«Abbiamo scelto di sostenereperché rappresenta un modello di evento capace di coniugare bellezza, partecipazione e promozione del territorio. Vogliamo che questa sia un'occasione di crescita condivisa, coinvolgendo in maniera concreta le attività economiche cittadine, a partire dai ristoratori, affinché possano essere protagonisti di un'iniziativa destinata a generare un'importante ricaduta economica e d'immagine per Giovinazzo», ha sostenuto Cristina Piscitelli, Assessora del Comune di Giovinazzo.Grande soddisfazione anche da parte dell'organizzatrice dell'iniziativa, i cui soci hanno specificato che «En Blanc è molto più di una cena: è un'esperienza collettiva che valorizza i luoghi attraverso l'eleganza, il rispetto e il senso di comunità. Dopo il successo delle precedenti edizioni, siamo orgogliosi di portare questa manifestazione a Giovinazzo, una città che possiede tutte le caratteristiche per accogliere un evento di respiro regionale. Crediamo fortemente nella collaborazione conperché solo facendo rete è possibile costruire iniziative capaci di lasciare un valore duraturo sul territorio».Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di iscrizione, il regolamento dell'evento e tutte le informazioni dedicate ai partecipanti.