Eventi e cultura
Giovinazzo en blanc 2026, fervono i preparativi
Lunedì 13 luglio una call rivolta ai ristoratori di Giovinazzo. L'evento agostano promosso da Pro Artibus
Giovinazzo - mercoledì 8 luglio 2026 14.16 Comunicato Stampa
La macchina organizzativa di Giovinazzo En Blanc – La Cena Bianca di Puglia, in programma il prossimo 27 agosto in Piazza Duomo, è ufficialmente in moto (in foto una passata edizione a Bisceglie, ndr).
L'evento, promosso dall'Associazione turistico-culturale Pro Artibus di Molfetta, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Giovinazzo, della Camera di Commercio di Bari ed in partnership con la Confesercenti Provinciale di Bari e Discover Giovinazzo, si prepara a trasformare il cuore del centro storico in un elegante salotto a cielo aperto, capace di richiamare centinaia di partecipanti provenienti da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe.
L'obiettivo condiviso è quello di fare di En Blanc non soltanto un appuntamento di grande fascino, ma anche un'importante leva di promozione territoriale e di sviluppo economico, valorizzando il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico della città. Proprio in quest'ottica, l'Amministrazione comunale e Pro Artibus intendono coinvolgere direttamente gli operatori della ristorazione, affinché possano cogliere le opportunità offerte dall'iniziativa attraverso servizi dedicati ai partecipanti, proposte di catering, menù speciali e altre forme di collaborazione.
Per questo motivo è stata promossa una call rivolta specificatamente ai ristoratori di Giovinazzo, invitati a partecipare all'incontro che si terrà lunedì 13 luglio alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Giovinazzo. L'incontro sarà l'occasione per illustrare il format dell'evento, le modalità di collaborazione e le opportunità economiche che una manifestazione di questa portata può generare per il tessuto imprenditoriale locale. Un ruolo strategico sarà svolto anche da Discover Giovinazzo, che, fungerà da front office ufficiale per la gestione delle iscrizioni e per l'assistenza ai partecipanti, contribuendo all'accoglienza e all'organizzazione dell'evento.
«Abbiamo scelto di sostenere En Blanc perché rappresenta un modello di evento capace di coniugare bellezza, partecipazione e promozione del territorio. Vogliamo che questa sia un'occasione di crescita condivisa, coinvolgendo in maniera concreta le attività economiche cittadine, a partire dai ristoratori, affinché possano essere protagonisti di un'iniziativa destinata a generare un'importante ricaduta economica e d'immagine per Giovinazzo», ha sostenuto Cristina Piscitelli, Assessora del Comune di Giovinazzo.
Grande soddisfazione anche da parte dell'Associazione Pro Artibus, organizzatrice dell'iniziativa, i cui soci hanno specificato che «En Blanc è molto più di una cena: è un'esperienza collettiva che valorizza i luoghi attraverso l'eleganza, il rispetto e il senso di comunità. Dopo il successo delle precedenti edizioni, siamo orgogliosi di portare questa manifestazione a Giovinazzo, una città che possiede tutte le caratteristiche per accogliere un evento di respiro regionale. Crediamo fortemente nella collaborazione con l'Amministrazione comunale, Confesercenti Provinciale Bari e Discover Giovinazzo perché solo facendo rete è possibile costruire iniziative capaci di lasciare un valore duraturo sul territorio».
Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di iscrizione, il regolamento dell'evento e tutte le informazioni dedicate ai partecipanti.
L'evento, promosso dall'Associazione turistico-culturale Pro Artibus di Molfetta, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Giovinazzo, della Camera di Commercio di Bari ed in partnership con la Confesercenti Provinciale di Bari e Discover Giovinazzo, si prepara a trasformare il cuore del centro storico in un elegante salotto a cielo aperto, capace di richiamare centinaia di partecipanti provenienti da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe.
L'obiettivo condiviso è quello di fare di En Blanc non soltanto un appuntamento di grande fascino, ma anche un'importante leva di promozione territoriale e di sviluppo economico, valorizzando il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico della città. Proprio in quest'ottica, l'Amministrazione comunale e Pro Artibus intendono coinvolgere direttamente gli operatori della ristorazione, affinché possano cogliere le opportunità offerte dall'iniziativa attraverso servizi dedicati ai partecipanti, proposte di catering, menù speciali e altre forme di collaborazione.
Per questo motivo è stata promossa una call rivolta specificatamente ai ristoratori di Giovinazzo, invitati a partecipare all'incontro che si terrà lunedì 13 luglio alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Giovinazzo. L'incontro sarà l'occasione per illustrare il format dell'evento, le modalità di collaborazione e le opportunità economiche che una manifestazione di questa portata può generare per il tessuto imprenditoriale locale. Un ruolo strategico sarà svolto anche da Discover Giovinazzo, che, fungerà da front office ufficiale per la gestione delle iscrizioni e per l'assistenza ai partecipanti, contribuendo all'accoglienza e all'organizzazione dell'evento.
«Abbiamo scelto di sostenere En Blanc perché rappresenta un modello di evento capace di coniugare bellezza, partecipazione e promozione del territorio. Vogliamo che questa sia un'occasione di crescita condivisa, coinvolgendo in maniera concreta le attività economiche cittadine, a partire dai ristoratori, affinché possano essere protagonisti di un'iniziativa destinata a generare un'importante ricaduta economica e d'immagine per Giovinazzo», ha sostenuto Cristina Piscitelli, Assessora del Comune di Giovinazzo.
Grande soddisfazione anche da parte dell'Associazione Pro Artibus, organizzatrice dell'iniziativa, i cui soci hanno specificato che «En Blanc è molto più di una cena: è un'esperienza collettiva che valorizza i luoghi attraverso l'eleganza, il rispetto e il senso di comunità. Dopo il successo delle precedenti edizioni, siamo orgogliosi di portare questa manifestazione a Giovinazzo, una città che possiede tutte le caratteristiche per accogliere un evento di respiro regionale. Crediamo fortemente nella collaborazione con l'Amministrazione comunale, Confesercenti Provinciale Bari e Discover Giovinazzo perché solo facendo rete è possibile costruire iniziative capaci di lasciare un valore duraturo sul territorio».
Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di iscrizione, il regolamento dell'evento e tutte le informazioni dedicate ai partecipanti.