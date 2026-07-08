Chiusura Lungomare Marina Italiana. <span>Foto Comune di Giovinazzo</span>
Chiusura Lungomare Marina Italiana. Foto Comune di Giovinazzo
Attualità

Chiuso primo tratto lungomare di Ponente. Scatta la ZTL

Rucci: «Amministrazione compie un passo importante verso una città più vivibile»

Giovinazzo - mercoledì 8 luglio 2026 15.52
«Con la chiusura al traffico del primo tratto del Lungomare Marina Militare Italiana e la contestuale istituzione della Zona a Traffico Limitato, la nostra amministrazione compie un passo importante verso una città più vivibile, sicura e a misura di persona».

Così l'assessore alla Polizia Locale, Savino Alberto Rucci, ha annunciato alla stampa locale l'avvio della pedonalizzazione del primo tratto della litoranea di Ponente, tutti i giorni e non solo nel fine settimana e l'istituzione di una ZTL.

«Si tratta - ci ha spiegato Rucci - di un intervento che restituisce ai cittadini uno degli spazi più belli e rappresentativi del nostro territorio, trasformandolo in una vera area pedonale dove famiglie, bambini, anziani e turisti potranno passeggiare, incontrarsi e vivere il lungomare in piena tranquillità.
Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al mio predecessore - è la sottolineatura -, Alfonso Arbore, che ha creduto fin da subito nella bontà e nel valore strategico di questo progetto, sostenendone con convinzione la realizzazione e tracciando un percorso che oggi vede concretizzarsi un importante risultato per tutta la comunità. Siamo consapevoli che ogni cambiamento richiede un periodo di adattamento, ma siamo altrettanto convinti che i benefici saranno evidenti fin da subito», ha quindi concluso Rucci.
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