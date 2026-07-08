Attualità
Chiuso primo tratto lungomare di Ponente. Scatta la ZTL
Rucci: «Amministrazione compie un passo importante verso una città più vivibile»
Giovinazzo - mercoledì 8 luglio 2026 15.52
«Con la chiusura al traffico del primo tratto del Lungomare Marina Militare Italiana e la contestuale istituzione della Zona a Traffico Limitato, la nostra amministrazione compie un passo importante verso una città più vivibile, sicura e a misura di persona».
Così l'assessore alla Polizia Locale, Savino Alberto Rucci, ha annunciato alla stampa locale l'avvio della pedonalizzazione del primo tratto della litoranea di Ponente, tutti i giorni e non solo nel fine settimana e l'istituzione di una ZTL.
«Si tratta - ci ha spiegato Rucci - di un intervento che restituisce ai cittadini uno degli spazi più belli e rappresentativi del nostro territorio, trasformandolo in una vera area pedonale dove famiglie, bambini, anziani e turisti potranno passeggiare, incontrarsi e vivere il lungomare in piena tranquillità.
Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al mio predecessore - è la sottolineatura -, Alfonso Arbore, che ha creduto fin da subito nella bontà e nel valore strategico di questo progetto, sostenendone con convinzione la realizzazione e tracciando un percorso che oggi vede concretizzarsi un importante risultato per tutta la comunità. Siamo consapevoli che ogni cambiamento richiede un periodo di adattamento, ma siamo altrettanto convinti che i benefici saranno evidenti fin da subito», ha quindi concluso Rucci.
Così l'assessore alla Polizia Locale, Savino Alberto Rucci, ha annunciato alla stampa locale l'avvio della pedonalizzazione del primo tratto della litoranea di Ponente, tutti i giorni e non solo nel fine settimana e l'istituzione di una ZTL.
«Si tratta - ci ha spiegato Rucci - di un intervento che restituisce ai cittadini uno degli spazi più belli e rappresentativi del nostro territorio, trasformandolo in una vera area pedonale dove famiglie, bambini, anziani e turisti potranno passeggiare, incontrarsi e vivere il lungomare in piena tranquillità.
Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al mio predecessore - è la sottolineatura -, Alfonso Arbore, che ha creduto fin da subito nella bontà e nel valore strategico di questo progetto, sostenendone con convinzione la realizzazione e tracciando un percorso che oggi vede concretizzarsi un importante risultato per tutta la comunità. Siamo consapevoli che ogni cambiamento richiede un periodo di adattamento, ma siamo altrettanto convinti che i benefici saranno evidenti fin da subito», ha quindi concluso Rucci.