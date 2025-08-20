60 anni festeggiati in Cattedrale. <span>Foto Gianluca Battista</span>
60 anni festeggiati in Cattedrale. Foto Gianluca Battista
Vita di città

Festeggiati i 60 anni in Concattedrale. Le benedizione arriva da Mons. Turturro

Ieri sera, 19 agosto, durante la messa per la solennità liturgica di Maria SS di Corsignano

Giovinazzo - mercoledì 20 agosto 2025 12.08
Sono tutti e tutte sessantenni, nati e nate nel 1965. A loro è stata in parte dedicata la santa messa solenne presieduta da Monsignor Vincenzo Turturro, Nunzio Apostolico in Paraguay e Vescovo di Ravello, nella Concattedrale di Giovinazzo, celebrata ieri sera, 19 agosto.

Nel giorno in cui il clero locale e la comunità di fedeli giovinazzese ha rivolto la sua invocazione alla Vergine, la cui sacra edicola è ancora esposta nei pressi dell'altare maggiore, i 60enni si sono ritrovati per affidare alla Madre delle Madri la loro preghiera umile attraverso le voci di Gaetano Dagostino, già presidente del Comitato Feste Patronali, e Damiana Leone.

A Lei, a Maria Santissima, hanno rivolto lo sguardo come tutta la gente che da secoli si rivolge alla Madonna di Corsignano per placare le tempeste del cuore, davanti a cui la vita ci pone, e per chiedere protezione per la città.
La foto che pubblichiamo è stata scattata al termine della celebrazione e resterà nei ricordi più belli delle persone immortalate.
  • Festa Patronale Maria SS di Corsignano
  • Concattedrale di Santa Maria Assunta
Xylella, l'albero infetto «è nell'area di servizio Q8»
20 agosto 2025 Xylella, l'albero infetto «è nell'area di servizio Q8»
Festa Patronale, stasera in piazza si celebrano i rosoni di Puglia
20 agosto 2025 Festa Patronale, stasera in piazza si celebrano i rosoni di Puglia
Altri contenuti a tema
Festa Patronale, stasera in piazza si celebrano i rosoni di Puglia Eventi e cultura Festa Patronale, stasera in piazza si celebrano i rosoni di Puglia Un appuntamento culturale per chiudere i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano
Festa patronale, si celebra la memoria liturgica di Maria di Corsignano: il programma Festa patronale, si celebra la memoria liturgica di Maria di Corsignano: il programma Stasera spazio talk con Monsignor Vincenzo Turturro, poi il concerto della Diolovuole Band
Giovinazzo con gli occhi a Maria SS di Corsignano: il racconto e le FOTO Religioni Giovinazzo con gli occhi a Maria SS di Corsignano: il racconto e le FOTO Ieri sera, 17 agosto, la processione e la benedizione impartita da Mons. Vincenzo Turturro
Il lunedì "della Madonna": il programma completo a Giovinazzo Attualità Il lunedì "della Madonna": il programma completo a Giovinazzo Stasera il rientro del Manto nell'Istituto San Giuseppe
Giovinazzo in festa per Maria SS di Corsignano: tutto il programma domenicale Religioni Giovinazzo in festa per Maria SS di Corsignano: tutto il programma domenicale Il solenne pontificale alle 10.30 in Concattedrale
Il sabato della Festa Patronale: tutto il programma Il sabato della Festa Patronale: tutto il programma All'alba la messa al Casale di Corsignano presieduta dal vescovo. Stasera il Corteo Storico
Maria SS di Corsignano, oggi la Traslazione del Manto della Madonna Religioni Maria SS di Corsignano, oggi la Traslazione del Manto della Madonna Tutti gli orari ed il percorso
Festa Patronale Giovinazzo, il programma di Ferragosto Festa Patronale Giovinazzo, il programma di Ferragosto In mattinata la Fiera dell'Assunta e stasera la traslazione del Manto della Madonna
Lotteria Festa Patronale Giovinazzo: i biglietti vincenti
20 agosto 2025 Lotteria Festa Patronale Giovinazzo: i biglietti vincenti
Maurizio Martini promosso arbitro di pallavolo di serie A
20 agosto 2025 Maurizio Martini promosso arbitro di pallavolo di serie A
Festa patronale, si celebra la memoria liturgica di Maria di Corsignano: il programma
19 agosto 2025 Festa patronale, si celebra la memoria liturgica di Maria di Corsignano: il programma
Rientro del Manto della Madonna: LE FOTO
19 agosto 2025 Rientro del Manto della Madonna: LE FOTO
Open day per il nuovo corso della Scuola di Musica "Filippo Cortese "
19 agosto 2025 Open day per il nuovo corso della Scuola di Musica "Filippo Cortese"
Fino al 29 settembre fermo pesca in Adriatico da Manfredonia a Bari. Coldiretti: "Occhio all'etichetta "
19 agosto 2025 Fino al 29 settembre fermo pesca in Adriatico da Manfredonia a Bari. Coldiretti: "Occhio all'etichetta"
Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta
19 agosto 2025 Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta
Giovinazzo con gli occhi a Maria SS di Corsignano: il racconto e le FOTO
18 agosto 2025 Giovinazzo con gli occhi a Maria SS di Corsignano: il racconto e le FOTO
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.