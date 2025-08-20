Festeggiati i 60 anni in Concattedrale. Le benedizione arriva da Mons. Turturro

Sono tutti e tutte sessantenni, nati e. A loro è stata in parte dedicata la santa messa solenne presieduta danella Concattedrale di Giovinazzo, celebrata ieri sera, 19 agosto.Nel giorno in cui il clero locale e la comunità di fedeli giovinazzese ha rivolto la sua invocazione alla Vergine, la cui sacra edicola è ancora esposta nei pressi dell'altare maggiore, i 60enni si sono ritrovati per affidare alla Madre delle Madri la loro preghiera umile attraverso le voci di, già presidente del Comitato Feste Patronali, eA Lei, a Maria Santissima, hanno rivolto lo sguardo come tutta la gente che da secoli si rivolge alla Madonna di Corsignano per placare le tempeste del cuore, davanti a cui la vita ci pone, e per chiedere protezione per la città.La foto che pubblichiamo è stata scattata al termine della celebrazione e resterà nei ricordi più belli delle persone immortalate.