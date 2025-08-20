Vita di città
Festeggiati i 60 anni in Concattedrale. Le benedizione arriva da Mons. Turturro
Ieri sera, 19 agosto, durante la messa per la solennità liturgica di Maria SS di Corsignano
Giovinazzo - mercoledì 20 agosto 2025 12.08
Sono tutti e tutte sessantenni, nati e nate nel 1965. A loro è stata in parte dedicata la santa messa solenne presieduta da Monsignor Vincenzo Turturro, Nunzio Apostolico in Paraguay e Vescovo di Ravello, nella Concattedrale di Giovinazzo, celebrata ieri sera, 19 agosto.
Nel giorno in cui il clero locale e la comunità di fedeli giovinazzese ha rivolto la sua invocazione alla Vergine, la cui sacra edicola è ancora esposta nei pressi dell'altare maggiore, i 60enni si sono ritrovati per affidare alla Madre delle Madri la loro preghiera umile attraverso le voci di Gaetano Dagostino, già presidente del Comitato Feste Patronali, e Damiana Leone.
A Lei, a Maria Santissima, hanno rivolto lo sguardo come tutta la gente che da secoli si rivolge alla Madonna di Corsignano per placare le tempeste del cuore, davanti a cui la vita ci pone, e per chiedere protezione per la città.
La foto che pubblichiamo è stata scattata al termine della celebrazione e resterà nei ricordi più belli delle persone immortalate.
