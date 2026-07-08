San Francesco di Paola. <span>Foto Gianluca Battista</span>
San Francesco di Paola. Foto Gianluca Battista
Religioni

Tutto pronto a Giovinazzo per la festa in onore di San Francesco di Paola

Processione, imbarco e sbarco previsti per domenica 12 luglio

Giovinazzo - mercoledì 8 luglio 2026
Prenderanno il via ufficialmente domani, 9 luglio, i festeggiamenti a Giovinazzo in onore di San Francesco di Paola, organizzati dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago. Il culmine, come da tradizione, è previsto per domenica 12 luglio con la festa esterna, la processione, l'imbarco e lo sbarco del Santo, a rimembrare il miracolo del mantello, prodigio più celebre legato al Santo calabrese. Secondo la tradizione, infatti, nel 1464, non avendo il denaro per pagare il traghetto, il frate stese il suo mantello sulle acque dello Stretto di Messina, usandolo come una zattera per attraversare il mare con i suoi confratelli.
Di seguito pubblichiamo quindi l'intero programma liturgico dal 9 al 12 luglio all'interno della chiesa di San Giovanni Battista, in piazza Benedettine.

IL PROGRAMMA

9 luglio
Ore 19.30 - Santo Rosario meditato.
Ore 20.00 - Celebrazione eucaristica presieduta dall'assistente spirituale, padre Pasquale Rago. Al termine sarà presentato il restauro del simulacro di San Francesco di Paola a cura della dott.ssa Loredana Acquaviva, restauratrice, della dott.ssa Agnese Sasso, responsabile tecnico-scientifico e del prof. Francesco Di Palo, storico dell'arte.

10 luglio
Giornata dedicata agli operatori del mare.
Ore 19.30 - Santo Rosario meditato.
Ore 20.00 - Celebrazione eucaristica animata dall'ANMI Giovinazzo, dagli Amici del Gozzo e dalla Lega Navale Giovinazzo.

11 luglio
Ore 19.30 - Santo Rosario meditato.
Ore 20.00 - Celebrazione eucaristica animata dall'Associazione Vogatori "Massimo Cervone", in cui vi sarà il rito dell'ammissione e della vestizione dei nuovi iscritti all'Arciconfraternita.

12 luglio
Festa esterna del Taumaturgo di Paola
Ore 18.00 - Giro per le strade cittadine della Premiata Bassa Musica Tradizionale di Molfetta.
Ore 19.00 - In piazza Benedettine, santa messa solenne presieduta da padre Pasquale Rago. Animazione musicale affidata alla Corale Polifonica diretta dal M° Antonio Dangelico. Nel corso della celebrazione sarà benedetta la corona floreale donata dal gruppo ANMI Giovinazzo per la commemorazione dei caduti dispersi in mare.
Al termine processione della sacra effigie.
ITINERARIO: chiesa San Giovanni Battista, via San Giacomo, piazza Duomo, via Marina, Cala Porto e arrivo sulla banchina di Ponente. L'effigie sarà imbarcata sulle imbarcazioni della "Massimo Cervone" e portata sino all'ingresso dell'area portuale, dove sarà lanciata la corona a memoria dei dispersi in mare.
Ore 21.00 - Sbarco dell'effigie salutata da giochi pirotecnici e rientro nella chiesa di San Giovanni Battista da Cala Porto, via Marina, via Galdi, piazza Costantinpoli, via Spirito Santo, via San Giacomo, piazza Benedettine.






  • San Francesco di Paola
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