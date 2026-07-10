TourinGame: dopo la prima giornata avanti San Domenico

Il campo "Don Michele Fiore" della parrocchia Sant'Agostino ha ospitato l'8 luglio scorso la prima giornata deiil palio dei piccoli, propedeutico alla formazione della griglia di partenza delche andrà in scena il 20 agosto prossimo, organizzato dalla Touring Juvenatium. La serata è stata condotta da Cristina Iride e Marcello del Rosso.Le avvincenti sfide tra adolescenti e pre-adolescenti di marcia dei portatori, tiro alla fune, staffetta con la boa ad ostacoli, minigolf, minibasket, gioco dei fiscoli e lancio della spugna hanno visto prevaleredavanti al duo formato da Sant'Agostino e Immacolata che si sono fermati a 52. Più staccati il rione San Giuseppe, che ha totalizzato 34 punti, e la Concattedrale ferma a 32.Nulla è perduto. Sabato 11 luglio, a partire dalle 9.30, ilospiterà la seconda e decisiva giornata deial termine della quale saranno stilate le classifiche finali e saranno premiati i giovani atleti.