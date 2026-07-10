Touringame 2026. <span>Foto Touring Juvenatium</span>
Touringame 2026. Foto Touring Juvenatium
Attualità

TourinGame: dopo la prima giornata avanti San Domenico

Domattina, 11 luglio, chiusura al Centro Sportivo Netium

Giovinazzo - venerdì 10 luglio 2026
Il campo "Don Michele Fiore" della parrocchia Sant'Agostino ha ospitato l'8 luglio scorso la prima giornata dei TourinGame, il palio dei piccoli, propedeutico alla formazione della griglia di partenza del Gamberemo che andrà in scena il 20 agosto prossimo, organizzato dalla Touring Juvenatium. La serata è stata condotta da Cristina Iride e Marcello del Rosso.

Le avvincenti sfide tra adolescenti e pre-adolescenti di marcia dei portatori, tiro alla fune, staffetta con la boa ad ostacoli, minigolf, minibasket, gioco dei fiscoli e lancio della spugna hanno visto prevalere San Domenico con 54 punti, davanti al duo formato da Sant'Agostino e Immacolata che si sono fermati a 52. Più staccati il rione San Giuseppe, che ha totalizzato 34 punti, e la Concattedrale ferma a 32.

Nulla è perduto. Sabato 11 luglio, a partire dalle 9.30, il Centro Sportivo Netium ospiterà la seconda e decisiva giornata dei TourinGame, al termine della quale saranno stilate le classifiche finali e saranno premiati i giovani atleti.
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