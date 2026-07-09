Tesori d'arte Sacra a Giovinazzo. <span>Foto Info Point Giovinazzo</span>
Tesori d'arte Sacra a Giovinazzo. Foto Info Point Giovinazzo
Eventi e cultura

Torna a Giovinazzo l'affascinante percorso di "Tesori d'Arte Sacra"

Doppio appuntamento nel fine settimana dell'11 e 12 luglio

Giovinazzo - giovedì 9 luglio 2026
Torna a Giovinazzo il progetto Tesori d'Arte Sacra, che nasce dal protocollo d'intesa tra Fondazione Museo Diocesano di Molfetta e Comune di Giovinazzo siglato nel luglio 2023 ed è stato possibile grazie alla collaborazione con l'Info Point.

In estate si rinnova l'offerta a partire da questo fine settimana, 11 e 12 luglio, con aperture straordinarie di chiese e rettorie del centro storico per una valorizzazione e fruizione del patrimonio ecclesiastico in esse custodito.

Ogni weekend dunque, dalle 19.00 alle 22.00, turisti, visitatori e giovinazzesi, passeggiando tra i caratteristici vicoli del nostro centro storico troveranno contemporaneamente aperte tutte le chiese, fruibili per l'accoglienza di fedeli, curiosi, cultori ed amatori del bello grazie anche alla preziosa disponibilità delle confraternite reggenti.

La novità di quest'anno è rappresentata dall'opportunità di andare oltre questo primo livello di conoscenza: chi infatti vorrà approfondire l'esperienza e vivere a pieno il fascino del ricco patrimonio storico-artistico, potrà farlo grazie alle visite guidate del sabato sera con un contributo di 5€ o gratuitamente per chi sceglie di acquistare la card dedicata.
Indispensabile è la prenotazione chiamando al numero 375 565 3445 o inoltrando messaggio WhatsApp
Appuntamento quindi a sabato 11 dalle 19.00 presso l'ufficio Info Point Giovinazzo, in piazza Umberto, 13
  • Tesori d'arte Sacra
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