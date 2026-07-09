Torna a Giovinazzo l'affascinante percorso di "Tesori d'Arte Sacra"

Torna a Giovinazzo il progetto, che nasce dal protocollo d'intesa tra Fondazione Museo Diocesano di Molfetta e Comune di Giovinazzo siglato nel luglio 2023 ed è stato possibile grazie alla collaborazione con l'Info Point.In estate si rinnova l'offerta a partire da questo fine settimana, 11 e 12 luglio, con aperture straordinarie di chiese e rettorie del centro storico per una valorizzazione e fruizione del patrimonio ecclesiastico in esse custodito.turisti, visitatori e giovinazzesi, passeggiando tra i caratteristici vicoli del nostro centro storico troveranno contemporaneamente aperte tutte le chiese, fruibili per l'accoglienza di fedeli, curiosi, cultori ed amatori del bello grazie anche alla preziosa disponibilità delle confraternite reggenti.La novità di quest'anno è rappresentata dall'opportunità di andare oltre questo primo livello di conoscenza: chi infatti vorrà approfondire l'esperienza e vivere a pieno il fascino del ricco patrimonio storico-artistico, potrà farlo grazie alle visite guidate del sabato sera con un contributo di 5€ o gratuitamente per chi sceglie di acquistare la card dedicata.Indispensabile è la prenotazione chiamando al numero 375 565 3445 o inoltrando messaggio WhatsAppAppuntamento quindi a sabato 11 dalle 19.00 presso l'ufficio Info Point Giovinazzo, in piazza Umberto, 13