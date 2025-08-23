Si chiude la Festa Patronale: stasera la risalita dell'Edicola di Maria SS di Corsignano

Si chiuderanno questa sera, 23 agosto, io, organizzati dalguidato dal presidente Pietro Sifo.La chiusura sarà totalmente legata alla parte spirituale con la Santa Messa prevista per le 19.00 nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, officiata dall'amministratore parrocchiale,Una celebrazione eucaristica che segnerà il passaggio dal periodo di festa, iniziato il 10 agosto scorso con la processione a mare del quadro della Vergine, al ritorno alle normali attività quotidiane.Questa sera, al termine della messa, ci sarà, fino ad oggi esposta all'adorazione dei fedeli nella parte presbiteriale della Concattedrale. L'edicola sarà dunque ricollocata nella sua naturale posizione sull'altare centrale, ma la Madre di tutti i giovinazzesi non per questo sarà più lontana dalle case e dal cuore dei giovinazzesi.