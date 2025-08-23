Religioni
Si chiude la Festa Patronale: stasera la risalita dell'Edicola di Maria SS di Corsignano
Santa messa alle ore 19.00 nella Concattedrale di Santa Maria Assunta
Giovinazzo - sabato 23 agosto 2025
Si chiuderanno questa sera, 23 agosto, i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano, organizzati dal Comitato Feste Patronali guidato dal presidente Pietro Sifo.
La chiusura sarà totalmente legata alla parte spirituale con la Santa Messa prevista per le 19.00 nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, officiata dall'amministratore parrocchiale, padre Francesco Depalo.
Una celebrazione eucaristica che segnerà il passaggio dal periodo di festa, iniziato il 10 agosto scorso con la processione a mare del quadro della Vergine, al ritorno alle normali attività quotidiane.
Questa sera, al termine della messa, ci sarà la risalita della sacra Edicola contenente l'icona della Madonna di Corsignano, fino ad oggi esposta all'adorazione dei fedeli nella parte presbiteriale della Concattedrale. L'edicola sarà dunque ricollocata nella sua naturale posizione sull'altare centrale, ma la Madre di tutti i giovinazzesi non per questo sarà più lontana dalle case e dal cuore dei giovinazzesi.
