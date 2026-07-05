4 foto Prova a sparare ma la pistola si inceppa, poi lo picchiano: quattro arresti

Avrebbe cercato di sparare ad unresidente a Giovinazzo con una pistola, ma l'arma si è inceppata. A quel punto, con altri complici, avrebbe dato sfogo ad una furia violenta, picchiandolo. È successo a Molfetta e la scena è stata ripresa dalle telecamere che hanno permesso aidi individuare il commando.Non solo: i secondi successivi sono diventati materiale investigativo decisivo: «Alla gamba mi hanno sfiorato e poi mi hanno spaccato la testa con la pistola», ha detto la vittima. Per questo i militari della, il 24 giugno, in esecuzione di un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del, hanno arrestato quattro persone responsabili, a vario titolo e in concorso, di tentato omicidio, lesioni personali e detenzione e porto abusivo di armi.Si tratta dei molfettesi, di 25 anni,, di 27,, di 24, e, di 51, assistiti dagli avvocati: i primi tre nel carcere di Trani, il quarto ai domiciliari. I fatti risalgono alle ore 16.50 del 18 marzo scorso, a Molfetta, quando il 18enne è stato avvicinato in piazza Roma da due motocicli, une un, con Caravella, Panunzio, Allegretta ed un 15enne.In pochi istanti, «uno dei passeggeri (, sottoposto alla sorveglianza speciale) ha estratto una pistola, impugnandola nella mano destra - è scritto agli atti -, l'ha armata mediante scarrellamento e l'ha puntata verso di lui». Non solo: avrebbe anche tentato di «esplodere dei colpi, non riuscendoci perché la pistola si è inceppata». A quel punto, «non riuscendo a portare a termine l'azione» e dopo avere lanciato un casco contro il giovane, «facendolo cadere» lo hanno raggiunto.E proprio mentre il 18enne «era a terra», e con Mininni «che si era unito al gruppo», lo hanno colpito ripetutamente «con calci, pugni e con la pistola», lasciandolo ferito. Portato al, è stato dimesso. La scena è stata immortalata dalle telecamere, in un fascicolo coordinato dal pubblico ministero della. L'attività del personale del capitanoè stata condotta anche con l'ascolto delle conversazioni telefoniche.Il 18enne (difeso dall'avvocato) ne ha parlato, non sapendo di essere intercettato: «Quando mi hanno sparato il primo colpo - ha spiegato -, si è inceppata l'arma». Riconducibile a motivi passionali il movente: «Ho chiesto, ma è roba di droga - ha detto la mamma -, ha detto "no ma' è per l'ex ragazza"».