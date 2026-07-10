Sterpaglie ed erba alta: aree del cimitero di Giovinazzo in stato di degrado
La denuncia di un lettore
Vi riportiamo quindi la denuncia di un lettore (che in realtà ha già provveduto personalmente a dare decoro ad un'area nei pressi delle sepolture di suoi cari) che fa riflettere. La giriamo agli amministratori che potranno, ove lo riterranno opportuno, dare le loro spiegazioni.
Voglio esprimere il profondo disappunto per il grave stato di abbandono in cui versano alcune aree del Cimitero Comunale di Giovinazzo, dove la presenza di erbacce e vegetazione infestante ha ormai raggiunto livelli inaccettabili.
È mortificante dover raggiungere le tombe dei propri cari attraversando aree invase dalle erbacce, in un contesto che appare privo della necessaria manutenzione e del dovuto rispetto verso i defunti e le loro famiglie. Una situazione del genere lede il decoro del luogo sacro e restituisce un'immagine di trascuratezza che un'Amministrazione attenta non dovrebbe consentire.
Ritengo che la cura del cimitero rappresenti un dovere fondamentale dell'ente pubblico e un segno concreto di rispetto nei confronti della comunità. Per questo chiediamo un intervento immediato di pulizia e sfalcio della vegetazione, nonché l'adozione di un piano di manutenzione ordinaria che impedisca il ripetersi di simili condizioni.
Confido che questa segnalazione venga accolta con la dovuta serietà e che l'Amministrazione intervenga senza ulteriori ritardi, restituendo dignità a un luogo che merita rispetto e cura.