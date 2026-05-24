Benedetto l'altare della Madonna di Corsignano nella sede del Comitato Feste Patronali

La benedizione è stata impartita daamministratore della Concattedrale di Santa Maria Assunta, "casa" della sacra edicola della Madonna di Corsignano. Venerdì 22 maggio è stato benedettoai piedi di Palazzo di Città.Un breve momento di riflessione è stato il viatico alla benedizione, alla presenza di un emozionato presidentee di tutto lo staff che lo accompagnerà in questa nuova avventura sino a festeggiamenti agostani. Quest'anno, come anticipato già da qualche settimana, la festa esterna cadrà domenica 23 agosto, e Pietro Sifo ha rimarcato ancora una volta come l'intento sia certamente quello di migliorare il migliorabile rispetto alla passata edizione, ma anche di continuare nel solco della riscoperta della tradizione del culto mariano, in piena armonia con i parroci della Cattedrale.Giovinazzo è pronta a festeggiare la Madonna delle Grazie, ma è stato avviato un cammino che porterà ad agosto, apice e conclusione di tutti i festeggiamenti che si susseguiranno nel corso dell'estate. L'auspicio è che vi sia un adeguato sostegno alla Festa Patronale non solo dell'amministrazione comunale, ma anche e soprattutto da parte di cittadini, associazioni e sponsor, che possano implementare le capacità di rendere bella la festa più attesa dai giovinazzesi.