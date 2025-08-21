Gerardo Placido. <span>Foto Marzia Morva</span>
Vita di città

Festa Patronale, stasera lo spettacolo di Gerardo Placido in Cattedrale

Appuntamento fissato per le ore 20.00

Giovinazzo - giovedì 21 agosto 2025
La Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano si avvia a conclusione. Questa sera, 21 agosto, il programma varato dal Comitato guidato dal presidente Pietro Sifo ha organizzato un evento culturale che si aggiunge a quelli già proposti nelle scorse giornate, vero marchio di fabbrica del team.

Stasera, con inizio previsto per le ore 20.00, la Concattedrale di Santa Maria Assunta ospiterà il recital di e con Gerardo Placido dal titolo "Donna, se' tanto grande e tanto vali..." su testi di padre David Maria Turoldo, mons. Tonino Bello e Giovanni Testori. La parte musicale sarà curata dal coro parrocchiale con canti eterni della tradizione.
Un momento alto, che mescolerà cultura e profonda fede, che darà lustro all'intero programma dei festeggiamenti.
L'ingresso è inevitabilmente libero sino ad esaurimento posti.
  • Festa Patronale Maria SS di Corsignano
  • Gerardo Placido
