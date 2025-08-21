Festa Patronale, stasera lo spettacolo di Gerardo Placido in Cattedrale

Lasi avvia a conclusione. Questa sera, 21 agosto, il programma varato dal Comitato guidato dal presidente Pietro Sifo ha organizzato un evento culturale che si aggiunge a quelli già proposti nelle scorse giornate, vero marchio di fabbrica del team.Stasera, con inizio previsto per le ore 20.00, la Concattedrale di Santa Maria Assunta ospiterà il recital di e condal titolosu testi di padre David Maria Turoldo, mons. Tonino Bello e Giovanni Testori. La parte musicale sarà curata dal coro parrocchiale con canti eterni della tradizione.Un momento alto, che mescolerà cultura e profonda fede, che darà lustro all'intero programma dei festeggiamenti.L'ingresso è inevitabilmente libero sino ad esaurimento posti.