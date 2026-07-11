Attualità
Una nuova scala alla Cappella. In via di sostituzione alcune ringhiere a Ponente
Partito l'efficientamento illuminotecnico di piazzale Leichardt e della rotonda di Levante
Giovinazzo - sabato 11 luglio 2026
Continuano le opere per migliorare l'accesso al mare a Levante, in località Cappella. Dopo gli studi geognostici per proteggere la costa dall'erosione del mare, era stata realizzata una nuova scala per scendere sul ciottolato. Nelle scorse giornate è stata completata anche la seconda scala ed ora l'accesso alla spiaggia, una delle più suggestive della città di Giovinazzo, appare finalmente dignitoso dopo anni in cui la ruggine ne aveva compromesso l'utilizzo in sicurezza.
Sul lungomare di Ponente - ci fanno sapere dall'assessorato ai Lavori Pubblici - sono invece iniziate le opere di sostituzione di alcune ringhiere del lungomare Marina Italiana, ormai attaccate dagli agenti atmosferici e letteralmente corrose dall'azione dei marosi, soprattutto in inverno.
Infine da giovedì scorso sono iniziati i lavori di tracciamento dell'intero impianto illuminotecnico della rotonda di Levante e di piazzale Leichardt, ormai da qualche anno salotto buono della città. Un impegno corposo dell'amministrazione comunale, inserito in un accordo quadro. A lavori completati sia la rotonda sotto la passerella, sia il piazzale Leichardt torneranno ad avere la giusta illuminazione.
Sul lungomare di Ponente - ci fanno sapere dall'assessorato ai Lavori Pubblici - sono invece iniziate le opere di sostituzione di alcune ringhiere del lungomare Marina Italiana, ormai attaccate dagli agenti atmosferici e letteralmente corrose dall'azione dei marosi, soprattutto in inverno.
Infine da giovedì scorso sono iniziati i lavori di tracciamento dell'intero impianto illuminotecnico della rotonda di Levante e di piazzale Leichardt, ormai da qualche anno salotto buono della città. Un impegno corposo dell'amministrazione comunale, inserito in un accordo quadro. A lavori completati sia la rotonda sotto la passerella, sia il piazzale Leichardt torneranno ad avere la giusta illuminazione.