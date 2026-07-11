Una nuova scala alla Cappella. In via di sostituzione alcune ringhiere a Ponente

Continuano le opere per migliorare l'accesso al mare a Levante, in. Dopo gli studi geognostici per proteggere la costa dall'erosione del mare, era stata realizzata una nuova scala per scendere sul ciottolato. Nelle scorse giornate è stata completata anche la seconda scala ed ora l'accesso alla spiaggia, una delle più suggestive della città di Giovinazzo, appare finalmente dignitoso dopo anni in cui la ruggine ne aveva compromesso l'utilizzo in sicurezza.Sul- ci fanno sapere dall'assessorato ai Lavori Pubblici - sono invece iniziate le opere diormai attaccate dagli agenti atmosferici e letteralmente corrose dall'azione dei marosi, soprattutto in inverno.Infine da giovedì scorso sono iniziati i lavori di tracciamento dell'intero, ormai da qualche anno salotto buono della città. Un impegno corposo dell'amministrazione comunale, inserito in un accordo quadro. A lavori completati sia la rotonda sotto la passerella, sia il piazzale Leichardt torneranno ad avere la giusta illuminazione.