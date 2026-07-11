Regata dei Gonfaloni 2026: ecco il programma completo

La costanza di Peppino Cervone è un esempio di abnegazione, amore verso un figlio che non c'è più e verso uno sport considerato "povero", ma che custodisce valori umani di notevole portata.Anche quest'anno Giovinazzo si prepara ad ospitare lain Cala Porto, programmata per domenica 2 agosto e valevole come atto conclusivo delsotto l'egida del Centro Sportivo Italiano.Gli equipaggi dell'sotto lo sguardo attento del dsstanno lavorando alacremente per arrivare a quell'appuntamento al pieno della forma fisica, cercando di rinverdire i fasti di anni passati, prima del dominio tarantino.Nelle scorse ore è stato reso noto il programma di massima della rassegna di voga destinata ad imbarcazioni a dieci remi a sedile fisso. Un programma che alla vigilia della manifestazione potrebbe subire qualche piccolo ritocco.ore 08,30 - Santa Messa in Piazza Portoore 09,30 - accredito squadreore 09,45 - alzabandieraore 10,00 - inizio manifestazione 1ª mancheore 13,00 - rinfresco offerta da "BAR PUGLIESE"ore 13,30 - ristoro c/o l'anfiteatroore 16,30 - ripresa gare 2ª mancheore 19,30 - Premiazione