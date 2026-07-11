Ass. Vogatori M. Cervone
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Voga

Regata dei Gonfaloni 2026: ecco il programma completo

La gara per imbarcazioni a dieci remi a sedile fisso è in programma il 2 agosto in Cala Porto

Giovinazzo - sabato 11 luglio 2026 0.59
La costanza di Peppino Cervone è un esempio di abnegazione, amore verso un figlio che non c'è più e verso uno sport considerato "povero", ma che custodisce valori umani di notevole portata.
Anche quest'anno Giovinazzo si prepara ad ospitare la Regata dei Gonfaloni in Cala Porto, programmata per domenica 2 agosto e valevole come atto conclusivo del Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio, sotto l'egida del Centro Sportivo Italiano.

Gli equipaggi dell'Associazione Vogatori "Massimo Cervone", sotto lo sguardo attento del ds Francesco Cervone, stanno lavorando alacremente per arrivare a quell'appuntamento al pieno della forma fisica, cercando di rinverdire i fasti di anni passati, prima del dominio tarantino.
Nelle scorse ore è stato reso noto il programma di massima della rassegna di voga destinata ad imbarcazioni a dieci remi a sedile fisso. Un programma che alla vigilia della manifestazione potrebbe subire qualche piccolo ritocco.

IL PROGRAMMA DEL 2 AGOSTO
ore 08,30 - Santa Messa in Piazza Porto
ore 09,30 - accredito squadre
ore 09,45 - alzabandiera
ore 10,00 - inizio manifestazione 1ª manche
ore 13,00 - rinfresco offerta da "BAR PUGLIESE"
ore 13,30 - ristoro c/o l'anfiteatro
ore 16,30 - ripresa gare 2ª manche
ore 19,30 - Premiazione
  • Associazione Vogatori Massimo Cervone
  • Regata dei Gonfaloni
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